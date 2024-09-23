РСПП предлагает реформировать ценообразование строительных контрактов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов, используемых для определения начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) в строительной сфере. Предложение было озвучено главой организации Александром Шохиным в обращении к Министерству экономического развития в начале сентября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма.
Индексы-дефляторы являются важным элементом в процессе формирования НМЦК для закупок подрядных работ по строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту. Согласно данным на 2024 год, показатель по категории «Инвестиции в основной капитал» оценивается в 108,4%. Минэкономразвития прогнозирует снижение показателя до 107,3% в 2025 году, 105,3% в 2026-м и 104,4% в 2027-м. В категории «Строительство» дефлятор в 2024 году составит 106,4%. Предполагается, что в последующие годы он снизится до 105,6% в 2025 году, 105,3% в 2026 году и 104,5% в 2027 году.
Как указано в письме РСПП, текущая методика расчета не отражает реальную структуру себестоимости строительства, что искажает данные о затратах на выполнение работ, мешает достоверному планированию бюджета и приводит к занижению стоимости контрактов. Фиксированная цена в таких соглашениях, устанавливаемая на весь срок их действия, часто оказывается ниже фактической стоимости реализации.
В связи с этим, РСПП предложил Минэкономразвития дать поручение пересчитать и утвердить прогнозные показатели на основе новых ресурсно-технологических моделей, созданных Минстроем и Росстатом. В основу этих моделей легло макроэкономическое планирование Минэкономразвития с учетом основных строительных ресурсов, таких как заработная плата, эксплуатация техники и оборудование.
Пресс-служба Минстроя в ответ на запрос РБК подтвердила, что Росстат утвердил новую методологию ценообразования по четырем группам объектов: жилищно-гражданского и производственного назначения, линейные объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Эти изменения должны улучшить статистические данные, используемые для расчета цен в строительстве. В настоящее время идет сбор данных для расчета новых пилотных индексов, которые будут публиковать Минэкономразвития и Росстат.
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