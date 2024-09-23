РСПП предлагает реформировать ценообразование строительных контрактов

Индексы-дефляторы являются важным элементом в процессе формирования НМЦК для закупок подрядных работ по строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту. Согласно данным на 2024 год, показатель по категории «Инвестиции в основной капитал» оценивается в 108,4%. Минэкономразвития прогнозирует снижение показателя до 107,3% в 2025 году, 105,3% в 2026-м и 104,4% в 2027-м. В категории «Строительство» дефлятор в 2024 году составит 106,4%. Предполагается, что в последующие годы он снизится до 105,6% в 2025 году, 105,3% в 2026 году и 104,5% в 2027 году.