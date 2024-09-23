Маркетплейсы обратились в Минцифры с просьбой поддержать онлайн-торговлю алкоголем по биометрии

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая такие гиганты, как Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет», обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность легализации онлайн-продажи алкоголя с использованием биометрической проверки возраста. В своем обращении ассоциация призывает правительство поддержать инициативу, аргументируя это ростом теневого рынка и высоким спросом на доставку алкогольной продукции.
Президент АКИТ Артем Соколов подчеркнул, что современные методы дистанционной торговли позволяют нелегальным продавцам обходить запреты, несмотря на регулярные блокировки сайтов. Это приводит к увеличению незаконной торговли алкоголем на фоне высокого потребительского интереса.
Тем не менее, источник в одном из офлайн-ритейлеров выразил сомнение в эффективности Единой биометрической системы (ЕБС) для решения проблемы. Он считает, что использование ЕБС не сможет полностью искоренить рынок контрафактной алкогольной продукции, оценочный объем которого достигает десятков миллиардов рублей, поскольку система не обеспечивает акцизную маркировку товара.
Также собеседник отметил, что ЕБС не способна гарантировать соблюдение установленных законом норм, касающихся минимальных цен, времени и мест продажи алкоголя. Это остается серьезной проблемой в регулировании оборота алкогольной продукции в России.
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