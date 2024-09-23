Маркетплейсы обратились в Минцифры с просьбой поддержать онлайн-торговлю алкоголем по биометрии

Тем не менее, источник в одном из офлайн-ритейлеров выразил сомнение в эффективности Единой биометрической системы (ЕБС) для решения проблемы. Он считает, что использование ЕБС не сможет полностью искоренить рынок контрафактной алкогольной продукции, оценочный объем которого достигает десятков миллиардов рублей, поскольку система не обеспечивает акцизную маркировку товара.