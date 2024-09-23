Мантуров сообщил о проработке возвращения к 80% авансированию закупок радиоэлектроники

В 2023 году было введено ограничение авансирования таких контрактов на уровне 30−50%.
«Ни для кого не секрет, что до 100% (авансирование — прим. ТАСС) сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, и в том числе по радиоэлектронной продукции. А по гражданским — действительно снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали, мы формализуем этот подход», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о возможности возвращения к 80% авансированию.
Мантуров отметил, что даст соответствующее поручение Минпромторгу и Минфину для оперативной подготовки и внесения такого решения в правительство.
«Я думаю, что мы с председателем правительства договоримся о том, чтобы вернуться к формату, который был до 2023 года. Я не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня с учетом высокой процентной ставки по кредитам», — добавил первый вице-премьер.