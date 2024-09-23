Мантуров сообщил о проработке возвращения к 80% авансированию закупок радиоэлектроники

«Ни для кого не секрет, что до 100% (авансирование — прим. ТАСС) сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, и в том числе по радиоэлектронной продукции. А по гражданским — действительно снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали, мы формализуем этот подход», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о возможности возвращения к 80% авансированию.