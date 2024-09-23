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Мантуров сообщил о проработке возвращения к 80% авансированию закупок радиоэлектроники

СОЧИ, 23 сентября./ТАСС/. Правительство проработает вопрос возвращения к повышенному 80% размеру авансирования контрактов в рамках госзакупок радиоэлектронной продукции. Об этом заявил первый вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2024».

Источник: РИА "Новости"

В 2023 году было введено ограничение авансирования таких контрактов на уровне 30−50%.

«Ни для кого не секрет, что до 100% (авансирование — прим. ТАСС) сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, и в том числе по радиоэлектронной продукции. А по гражданским — действительно снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали, мы формализуем этот подход», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о возможности возвращения к 80% авансированию.

Мантуров отметил, что даст соответствующее поручение Минпромторгу и Минфину для оперативной подготовки и внесения такого решения в правительство.

«Я думаю, что мы с председателем правительства договоримся о том, чтобы вернуться к формату, который был до 2023 года. Я не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня с учетом высокой процентной ставки по кредитам», — добавил первый вице-премьер.