Каким будет курс рубля 24 сентября 2024: прогноз эксперта

Рублю в начале недели не удалось сдержать натиск валют, юань закреплялся выше 13,1, а официальный курс доллара на вторник повышен ЦБ до 92,92 с 92,58 ₽ При этом в течение дня индикаторы срочного рынка указывали на эпизодические попытки укрепления позиций российской валюты к доллару. Вероятно, в силу может вступать фактор налогового периода — компании могут заблаговременно готовиться к фискальным платежам. С фундаментальной точки зрения эффекту от ухудшения параметров счета текущих операций из-за сокращения экспорта и восстановления импорта противостоит жесткость ДКП Банка России, а также нормы возврата экспортной выручки. Краткосрочно юань может погостить ниже 13, доллар может на время отойти к 92 или чуть ниже.