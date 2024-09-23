Каким будет курс рубля 24 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня провел сильную торговую сессию, дотянувшись выше 2830 п. Рынок прирастал практически фронтально. Рубль пока не может переломить негативную для себя тенденцию, в то же время нефть не оставляет попыток пробить сопротивление на $74−75 за баррель Brent. Кроме того, на старте недели мог реализоваться спрос инвесторов, отложенный с пятницы из-за опасений негативных событий в выходные.
На мировых рынках в основном наблюдался умеренный рост. Предварительные сентябрьские индексы экономической активности PMI в производстве еврозоны и США оказались слабее ожиданий, данные по европейскому сектору услуг также вышли хуже прогнозов, а вот оценка активности на рынке услуг США даже немного превзошла консенсус.
Из завтрашней статистики можно отметить данные из Соединенных Штатов — индекс доверия потребителей CB за сентябрь, недельное изменение запасов нефти от API, из важных публикаций дня — ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook. На российском рынке во вторник компания Henderson проведет День инвестора.
После нескольких сессий роста не исключена временная консолидация индекса Мосбиржи над 2800 п., либо небольшая коррекция вниз. Прогноз на 23 сентября — 2750−2850 п.
Рублю в начале недели не удалось сдержать натиск валют, юань закреплялся выше 13,1, а официальный курс доллара на вторник повышен ЦБ до 92,92 с 92,58 ₽ При этом в течение дня индикаторы срочного рынка указывали на эпизодические попытки укрепления позиций российской валюты к доллару. Вероятно, в силу может вступать фактор налогового периода — компании могут заблаговременно готовиться к фискальным платежам. С фундаментальной точки зрения эффекту от ухудшения параметров счета текущих операций из-за сокращения экспорта и восстановления импорта противостоит жесткость ДКП Банка России, а также нормы возврата экспортной выручки. Краткосрочно юань может погостить ниже 13, доллар может на время отойти к 92 или чуть ниже.
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