Кабмин рассмотрит продление льгот для производителей микроэлектроники

«Установлена льготная ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Только в прошлом году благодаря этому организации радиоэлектроники сэкономили свыше 70 млрд рублей. На ближайшем заседании правительство рассмотрим законопроект о продлении этой меры еще на 3 года с использованием механизма льготных ставок», — сказал он.
Кроме того, отметил Мишустин, прорабатывается вопрос распространения действия таких мер на предприятия электронного машиностроения, в том числе на производителей специальных материалов и веществ, применяемых в производстве микроэлектроники.
Премьер рассказал, что государство наращивает и финансовую поддержку. Так, по его данным, если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 млрд рублей, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель почти в 15 раз.
«Всего же за 4 года из бюджета было выделено свыше 430 млрд рублей. Такие усилия дают результат. За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно аналогичного периода 2023 года. Если же смотреть по отдельным направлениям, то, например, производство компьютеров, их частей и принадлежностей за 7 месяцев года увеличилось на 16%, коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40%, а радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления — почти на 60%», — привел данные статистики премьер.
Говоря о результатах реализации ранее поддержанных проектов, он отметил вывод в прошлом году на рынок целого ряда отечественных технологических решений, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.