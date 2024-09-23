Кабмин рассмотрит продление льгот для производителей микроэлектроники

«Всего же за 4 года из бюджета было выделено свыше 430 млрд рублей. Такие усилия дают результат. За первое полугодие объем производства электроники и оптических изделий вырос на 35% относительно аналогичного периода 2023 года. Если же смотреть по отдельным направлениям, то, например, производство компьютеров, их частей и принадлежностей за 7 месяцев года увеличилось на 16%, коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40%, а радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления — почти на 60%», — привел данные статистики премьер.