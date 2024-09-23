Итальянский UniCredit увеличивает свою долю в немецком Commerzbank до 21%

Итальянский банк UniCredit увеличит свою долю в немецком Commerzbank с 9% до 21%, UniCredit повышает свою долю за счет акций, приобретенных на свободном рынке. Впрочем, итальянский банк заявил, что покупка акций не будет завершена до получения разрешения соответствующих регуляторов. Чтобы увеличить долю 10%, итальянскому банку нужно разрешение ЕЦБ. При этом известно, что UniCredit уже подал заявку на повышение своей доли до 29,9%. Заявление банка укрепило аналитиков в предположении, что он намерен установить полный контроль над банком. В настоящее время крупнейший акционером Commerzbank является правительство Германии с долей 12%.