Итальянский UniCredit увеличивает свою долю в немецком Commerzbank до 21%

Итальянский банк отметил, что в бизнесе Commerzbank «заложен потенциал для дальнейшего роста — в составе UniCredit либо в независимом состоянии. Этот потенциал может быть использован как на благо Германии, так и акционеров банка».
Впрочем, в самой Германии планы UniCredit вызывают вопросы. Источники в немецком правительстве сообщили FT о растущих сомнениях по поводу целесообразности такого развития событий. Сам Commerzbank заявил, что его слияние с UniCredit может серьезно повредить германским компаниям, поскольку стоимость кредитов для среднего бизнеса возрастет. В свою очередь, профсоюзы выразили опасения по поводу потенциальных сокращений рабочей силы в случае слияния двух компаний.
О квартальной отчетности UniCredit — в материале «Ъ» «Европейские банки бодро закончили квартал».