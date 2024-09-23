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Итальянский UniCredit увеличивает свою долю в немецком Commerzbank до 21%

Итальянский банк UniCredit увеличит свою долю в немецком Commerzbank с 9% до 21%, UniCredit повышает свою долю за счет акций, приобретенных на свободном рынке. Впрочем, итальянский банк заявил, что покупка акций не будет завершена до получения разрешения соответствующих регуляторов. Чтобы увеличить долю 10%, итальянскому банку нужно разрешение ЕЦБ. При этом известно, что UniCredit уже подал заявку на повышение своей доли до 29,9%. Заявление банка укрепило аналитиков в предположении, что он намерен установить полный контроль над банком. В настоящее время крупнейший акционером Commerzbank является правительство Германии с долей 12%.

Источник: Freepik

Итальянский банк отметил, что в бизнесе Commerzbank «заложен потенциал для дальнейшего роста — в составе UniCredit либо в независимом состоянии. Этот потенциал может быть использован как на благо Германии, так и акционеров банка».

Впрочем, в самой Германии планы UniCredit вызывают вопросы. Источники в немецком правительстве сообщили FT о растущих сомнениях по поводу целесообразности такого развития событий. Сам Commerzbank заявил, что его слияние с UniCredit может серьезно повредить германским компаниям, поскольку стоимость кредитов для среднего бизнеса возрастет. В свою очередь, профсоюзы выразили опасения по поводу потенциальных сокращений рабочей силы в случае слияния двух компаний.

О квартальной отчетности UniCredit — в материале «Ъ» «Европейские банки бодро закончили квартал».