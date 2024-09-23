Индекс Мосбиржи, «ЕвроТранс» в лидерах, золото на пике, рубль: дайджест

Драгметалл растет в преддверии выхода ряда важных макроэкономических данных, среди которых показатель расходов на личное потребление в США и число первичных заявок на пособие по безработице. Эти данные могут указать на то, продолжит ли ФРС агрессивно сокращать процентную ставку, пишет Bloomberg. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что регулятор может еще раз понизить ставку на 50 б.п. в случае слабости на рынке труда.