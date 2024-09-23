Индекс Мосбиржи, «ЕвроТранс» в лидерах, золото на пике, рубль: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи 20 сентября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,85%, до 2782,35 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2792,97 пункта. За неделю российский рынок акций вырос на 3,86%.
Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии увеличился на 0,97%, до 946,7 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 20 сентября показали акции «Сегежи» (+5,66%), «Магнита» (+5,61%), ПИКа (+3,62%), «Северстали» (+3,55%), VK (+3,3%).
Темпы роста индекса Мосбиржи на этой неделе могут уменьшиться на фоне перекупленности и негативного влияния высоких ставок, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его мнению, ближайший уровень сопротивления индекса находится около отметки 2800 пунктов, при пробое и закреплении выше которого цели сместятся к 2880−2900 пунктов. Однако, по мнению аналитика, на этой неделе такое вряд ли произойдет. Нижние уровни поддержки расположены в районе 2720−2740 пунктов.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов также полагает, что пока нет фундаментальных предпосылок к дальнейшему росту рынка акций. Он отмечает, что бенчмарк восстановился до уровня сопротивления 2800 пунктов, его пробитие может привести к росту до 2900 пунктов.
Вместе с этим ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что на российском рынке акций баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни. «Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендов. Высокие цены на золото, очевидно, выступают в пользу повышения котировок акций золотодобывающих компаний», — говорит она.
По прогнозам Пырьевой, при прочих равных индекс Мосбиржи может продолжить восстанавливаться в направлении 2945 пунктов.
Акции «ЕвроТранса»
Акции «ЕвроТранса» стали абсолютными лидерами на российском рынке акций в пятницу, 20 сентября. По итогам дня котировки компании выросли на 10,65%, до ₽147,05 за бумагу.
Спрос на бумаги «ЕвроТранса» резко вырос на фоне новостей об обратном выкупе акций и планах компании по дивидендам.
В четверг, 19 сентября, крупнейшие акционеры «ЕвроТранса» одобрили ранее объявленную программу обратного выкупа акций. Выкуп будет проходить в период с 25 августа 2027 года по 27 августа 2027 года, говорится в сообщении компании. Цена выкупа акций составит ₽350 за бумагу.
Кроме того, генеральный директор компании Олег Алексеенков заявил, что оператор рассчитывает по итогам третьего квартала 2024 года выплатить дивиденды в размере ₽8−10 на акцию, а по итогам четвертого квартала — ₽15 на акцию. По цене закрытия торгов 20 сентября дивдоходность таких выплат составляет 5,4−6,8% за третий квартал и 10,2% за четвертый.
Цены на золото
Цены на золото обновили исторический максимум на торгах в пятницу, 20 сентября. Декабрьский контракт на драгметалл по итогам дня вырос на 1,21%, до $2646,2 за унцию. На пике дня котировки достигали отметки $2651 за унцию.
Стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п. Это произошло впервые более чем за четыре года. Регулятор удерживал ставку на уровне 5,25−5,5% годовых с июля 2023 года. Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет.
С начала 2024 года золото подорожало почти на 28%. Спрос на драгоценный металл вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупках со стороны крупнейших центральных банков и росте интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
«Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность», — отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
Утром 23 сентября рост цены золота продолжился. На 07:30 мск котировки прибавляли 0,31%, до $2654,5 за унцию.
Драгметалл растет в преддверии выхода ряда важных макроэкономических данных, среди которых показатель расходов на личное потребление в США и число первичных заявок на пособие по безработице. Эти данные могут указать на то, продолжит ли ФРС агрессивно сокращать процентную ставку, пишет Bloomberg. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что регулятор может еще раз понизить ставку на 50 б.п. в случае слабости на рынке труда.
Поддержку рынку также оказали новости с Ближнего Востока. Трейдеры опасаются, что конфликт между Израилем и «Хезболлой» перерастет в более широкий региональный конфликт.
Российская валюта
Биржевой юань вырос по отношению к рублю до максимального уровня с октября 2023 года. По итогам пятницы пара CNY/RUB закрылась на уровне ₽13,1195. Внутридневной максимум почти достиг годового пика днем ранее — ₽13,1835. За минувшую неделю рубль потерял против китайской валюты 2,78%.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что одной из основных причин ослабления рубля стала более дешевая нефть. В начале сентября котировки нефти испытали значительное снижение — с пиков августа они проседали более чем на 16%. Причиной выступили опасения рынка по поводу превышения нормативов добычи сырья странами ОПЕК+, а также слабая производственная активность в Китае, что вызывало обеспокоенность по поводу возможного спроса со стороны главного импортера сырья.
«Падение котировок нефти — негатив для рубля, поскольку в таком случае предложение валюты со стороны экспортеров снизится. Что рынок и начал заранее закладывать в текущие цены», — говорится в обзоре БКС.
Дополнительным фактором, способствующим укреплению валют, стали проблемы с валютным фондированием, в большей степени с юанем.
В настоящий момент котировки нефти восстанавливаются на фоне обострения геополитической напряженности и снижения ставок ФРС.
Кроме того, поддержкой для рубля на текущей неделе может стать фактор налогового периода, ожидают аналитики брокера. Пик фискальных платежей приходится на 30 сентября. Для этих целей все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение.
Помочь рублю в том числе против доллара и евро может налоговый период, а также восстановление цен на нефть, но в целом российская валюта, похоже, вошла в очередную стадию девальвации, предупредила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽91,1;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽91,95, продать — по ₽90,8.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102, продать — по ₽101;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽102,4, продать — по ₽101.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽12,9;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,73.
Корпоративные события
Solidcore: бумаги торгуются на Мосбирже последний день для розничных инвесторов в режиме Т+1. Полностью торги будут остановлены с 26 сентября в связи с делистингом.
Другие важные события
Банк России: информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
С 23 по 27 сентября проходит бизнес-форум «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?» с участием замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.
Япония: биржа закрыта в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия.
Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности в сентябре — 10:30 мск.
Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности в сентябре — 11:00 мск.
США: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности Markit в сентябре — 16:45 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2782,35 (+0,85%).
Индекс РТС: 946,7 (+0,97%).
S&P 500: 5702,55 (-0,19%).
Dow Jones Industrial Average: 42 063,36 (+0,09).
NASDAQ Composite: 17 948,32 (-0,36%).