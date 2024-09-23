Греф оценил дефицит кадров в сфере микроэлектроники в РФ к 2030 году

«До 2030 года, по прогнозам консалтинговых компаний, в мире будет наблюдаться 1 млн человек дефицита специалистов в области микроэлектроники. Мы посчитали, что для нашего рынка примерно 50 тыс. человек будет не хватать, даже если мы сейчас заложим планы по подготовке в наших вузах», — сказал Греф.