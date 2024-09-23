Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф оценил дефицит кадров в сфере микроэлектроники в РФ к 2030 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 сентября. /ТАСС/. Российская отрасль микроэлектроники будет нуждаться примерно в 50 тыс. специалистов к 2030 году, заявил глава Сбера Герман Греф на форуме «Микроэлектроника 2024».

Источник: РИА "Новости"

«До 2030 года, по прогнозам консалтинговых компаний, в мире будет наблюдаться 1 млн человек дефицита специалистов в области микроэлектроники. Мы посчитали, что для нашего рынка примерно 50 тыс. человек будет не хватать, даже если мы сейчас заложим планы по подготовке в наших вузах», — сказал Греф.

Он отметил, что со своей стороны Сбер содействует подготовке таких специалистов, сотрудничая с вузами, предоставляя студентам возможности обучения на практике, создавая вместе профильные кафедры и другие условия.

Форум «Микроэлектроника» проходит с 23 по 28 сентября. Это ключевое информационное событие года в мире электронных технологий. Форум проводится ежегодно с 2015 года и зарекомендовал себя как основная российская коммуникационная площадка по широкому кругу вопросов стратегии научно-технологического развития микро- и радиоэлектронной отрасли, создания и применения электронной компонентной базы и программно-аппаратных комплексов, реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов, нормативно-правовой базы и стандартизации, создания цифровой экономики и обеспечения безопасности и технологического суверенитета страны.

ТАСС — стратегический информационный партнер форума.