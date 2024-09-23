Главные события финансовых рынков 23 — 29 сентября

В мире
На прошлой неделе ФРС США неожиданно для рынка снизила процентную ставку на 50 б.п. до 4.75−5.0%. Регулятор обратил внимание на заметное охлаждение рынка труда и решил более существенно поддержать экономику страны.
Однако говорить о победе над инфляцией в США рано. На этой неделе выйдет статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в августе, аналитики не ожидают увеличения годового показателя, хотя ситуация с ростом цен на услуги в Штатах остается непростой.
Снижение ставки — позитив для рынка акций. По расчетам аналитиков Market Power, на фоне этих событий индекс акций США S&P 500 может обновить исторический максимум, колеблясь в коридоре 5561−5821 пунктов.
В России
Банк России на неделе выпустит резюме обсуждения ключевой ставки. Из документа станет известно, какими аргументами руководствовались члены Совета директоров ЦБ, голосуя за ставку 19%, а также то, как регулятор оценивает текущую ситуацию в экономике.
Аналитики MP по-прежнему считают, что ЦБ может еще раз поднять ключевую ставку — уже на октябрьском заседании. А потому инвесторам по-прежнему предпочтительно оставаться в депозитах и облигациях с плавающим купоном. Эти инструменты позволят получать 19−22% годовых в рублях.
Рубль
Несмотря на очередное повышение ключевой ставки, рубль не спешит укрепляться. Это неудивительно, ведь гораздо сильнее на отечественную валюту влияет непростая ситуация с задержкой платежей за импорт, а также продажа валютной выручки экспортерами.
На этой неделе стартует ежемесячный налоговый период, что окажет краткосрочную поддержку рублю. И российская валюта может колебаться в коридоре ₽88,6−94,6 за доллар.
Также аналитики Market Power в свои прогнозы на четвертый квартал закладывают средний курс рубля на уровне ₽90 за доллар.
Нефть
Слабые данные по экономикам США и Китая, а также распродажа на мировых рынках давят на котировки нефти. Кроме этого, альянс ОПЕК+ готов увеличить добычу на 170 тыс. баррелей в сутки в декабре. Поэтому аналитики Market Power в четвертом квартале ждут среднюю цену нефти Brent на уровне $76 за баррель.
На этой же неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $71,5−77,5 за баррель.
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