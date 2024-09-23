Главные события финансовых рынков 23 — 29 сентября

Однако говорить о победе над инфляцией в США рано. На этой неделе выйдет статистика по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) в августе, аналитики не ожидают увеличения годового показателя, хотя ситуация с ростом цен на услуги в Штатах остается непростой.