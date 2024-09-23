FT: Запад создает сеть проектов в сфере полезных ископаемых в противовес КНР

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз вместе с 14 странами создает сеть совместного финансирования проектов в сфере ключевых полезных ископаемых для ослабления доминирования Китая в этой стратегически важной сфере. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, западные страны в рамках партнерства по обеспечению безопасности полезных ископаемых (The Minerals Security Partnership, MSP) «ориентируют агентства по финансированию развития и экспортному кредитованию на совместную работу с частным сектором для поддержки проектов по добыче полезных ископаемых». Представители MSP, которое объединяет Австралию, Великобританию, Германию, Индию, Италию, Канаду, Норвегию, Республику Корея, США, Финляндию, Францию, Швецию, Эстонию, Японию и ЕС, стремятся привлечь частных инвесторов, горнодобывающие компании. Среди них — BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American.
В проекте заявления MSP говорится, что сеть «укрепит сотрудничество и будет способствовать обмену информацией и совместному финансированию». В нем перечислены 10 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, которые уже получили поддержку правительств стран-партнеров, в том числе никелевый в Танзании.
Кроме того, согласно заявлению заместителя госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды Хосе Фернандеса, MSP оценивает еще 30 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых. «Эту проблему можно решить только совместно», — сказал Фернандес.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), КНР контролирует около 60% мирового производства редкоземельных металлов, доля Китая в процессе переработки достигает почти 90%.