FT: Запад создает сеть проектов в сфере полезных ископаемых в противовес КНР

В проекте заявления MSP говорится, что сеть «укрепит сотрудничество и будет способствовать обмену информацией и совместному финансированию». В нем перечислены 10 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, которые уже получили поддержку правительств стран-партнеров, в том числе никелевый в Танзании.