FT: европейские металлурги призвали ЕС остановить рост импорта стали из КНР

По ее информации, рост объемов ввоза недорогой китайской стали в ЕС «способствовал тому, что цены на нее опустились ниже себестоимости производства». По оценкам европейских металлургов, на этом фоне ЕС необходимо разработать новую систему тарифов на сталь, чтобы защитить интересы местных производителей, пострадавших от слабого спроса и высоких цен на энергоносители. Издание отмечает, что КНР на сегодняшний день занимает первое место по объемам производства стали. Ожидается, что в 2024 году Китай экспортирует более 100 млн тонн металла — это станет самым высоким показателем с 2016 года.
3 сентября еврокомиссар по вопросам защиты климата, экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что экономическая конкуренция со стороны КНР представляет для Европы серьезный вызов. По его утверждениям, в последнее десятилетие китайские компании «подорвали» европейский рынок солнечной энергетики низкими ценами на продукцию. При этом Хукстра отметил, что руководство ЕС стремится не разрывать связи с Китаем, а «восстановить баланс» в торговых отношениях. По мнению еврокомиссара, с этой целью Европе необходимо диверсифицировать импорт, развивать ключевые отрасли промышленности и «противодействовать китайским субсидиям» в сфере автомобилестроения, производства биотоплива и других секторах.