FT: европейские металлурги призвали ЕС остановить рост импорта стали из КНР

По ее информации, рост объемов ввоза недорогой китайской стали в ЕС «способствовал тому, что цены на нее опустились ниже себестоимости производства». По оценкам европейских металлургов, на этом фоне ЕС необходимо разработать новую систему тарифов на сталь, чтобы защитить интересы местных производителей, пострадавших от слабого спроса и высоких цен на энергоносители. Издание отмечает, что КНР на сегодняшний день занимает первое место по объемам производства стали. Ожидается, что в 2024 году Китай экспортирует более 100 млн тонн металла — это станет самым высоким показателем с 2016 года.