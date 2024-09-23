ФНС прояснит, как будет работать амнистия за дробление бизнеса

Бизнесмены, решившие воспользоваться амнистией, должны консолидировать свой бизнес и перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) с 2025 года. Это позволит им избежать уплаты налогов, пеней и штрафов за 2022−2024 годы, при условии, что проверки после 2025 года не обнаружат нарушений. Компании, в отношении которых уже ведутся проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости консолидации бизнеса, также смогут избежать выплат. Решения ФНС, вступившие в силу до 2025 года, отмене не подлежат.