ФНС прояснит, как будет работать амнистия за дробление бизнеса

Данный шаг был предпринят после закрытой встречи, которая состоялась около месяца назад при содействии «Опоры России». Встреча собрала представителей бизнеса из 40 регионов страны.
Особый интерес у участников вызвали вопросы, связанные с толкованием некоторых положений и терминов, вошедших в законодательное определение дробления бизнеса. Под дроблением понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально независимыми лицами, контролируемыми одними и теми же людьми, с целью занижения налогов посредством применения специальных налоговых режимов.
На недавней встрече с ФНС бизнес высказался о необходимости более точных разъяснений термина «единая предпринимательская деятельность». По их мнению, это понятие должно быть сопоставлено с ранее используемыми в документах, такими как «один вид деятельности» и «единый неразделимый производственный процесс». Сейчас они вызывают путаницу, особенно в контексте борьбы с практикой дробления бизнеса.
Также внимание бизнеса привлекла формулировка «контроль за одними и теми же лицами», под которой подразумеваются предприятия и индивидуальные предприниматели. В Налоговом кодексе не содержится такого понятия, в то время как он включает лишь определения контролирующего лица и взаимосвязанных лиц.
Бизнесмены, решившие воспользоваться амнистией, должны консолидировать свой бизнес и перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) с 2025 года. Это позволит им избежать уплаты налогов, пеней и штрафов за 2022−2024 годы, при условии, что проверки после 2025 года не обнаружат нарушений. Компании, в отношении которых уже ведутся проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости консолидации бизнеса, также смогут избежать выплат. Решения ФНС, вступившие в силу до 2025 года, отмене не подлежат.
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