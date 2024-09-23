Еще одну компанию девелопера Seven Suns могут признать банкротом

«ФНС в лице Межрайонной инспекции ФНС № 16 по Санкт-Петербургу обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО “Базис” несостоятельным (банкротом). Арбитражный суд определил возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве)», — говорится в определении суда.
Seven Suns Development работает в Москве, Санкт-Петербурге и Вологде, по данным сайта компании. 27 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы признал одно из юридических лиц девелопера — «Seven Suns недвижимость МСК» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. А 10 апреля Тушинский суд Москвы арестовал владельца группы Seven Suns Алексея Рыжова в связи с подозрениями в нарушении законодательства о долевом строительстве.
Seven Suns Development занимает 32-ю строчку рейтинга застройщиков с площадью текущего строительства жилья в 449 тыс. кв. м, согласно данным ЕИСЖС. Группа распоряжается девятью действующими разрешениями на строительство 20 домов на почти 9,7 тыс. квартир.
ООО «Базис» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В северной столице у Seven Suns Development сейчас шесть реализованных жилых проектов, по материалам сайта компании.