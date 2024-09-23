Еще одну компанию девелопера Seven Suns могут признать банкротом

Seven Suns Development работает в Москве, Санкт-Петербурге и Вологде, по данным сайта компании. 27 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы признал одно из юридических лиц девелопера — «Seven Suns недвижимость МСК» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. А 10 апреля Тушинский суд Москвы арестовал владельца группы Seven Suns Алексея Рыжова в связи с подозрениями в нарушении законодательства о долевом строительстве.