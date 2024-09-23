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Экспорт ФРГ в РФ в августе снизился на 14,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Экспорт германской продукции в Россию в августе снизился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до €0,6 млрд. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Источник: Freepik

«В августе 2024 года Россия заняла 19-е место среди наиболее важных стран назначения германского экспорта за пределы ЕС», — отметили в ведомстве. При этом указывается, что в феврале 2022 года до начала спецоперации на Украине Россия была на пятой строчке.

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2024 года объем германского экспорта в страны за пределами Евросоюза достиг €58,5 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в третьи страны в августе снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2023 года он уменьшился на 1,2%.