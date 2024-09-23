Экспорт ФРГ в РФ в августе снизился на 14,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2024 года объем германского экспорта в страны за пределами Евросоюза достиг €58,5 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в третьи страны в августе снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2023 года он уменьшился на 1,2%.