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Эксперт раскрыла, что грозит за снятие денег с чужой карты

Снятие денег с чужой банковской карты может быть классифицировано как кража, совершенная с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ). А за это предусмотрено наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 6 лет, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, в определенный период шли споры: по какой именно статье это классифицировать — ч. 3 ст. 158 УК РФ или по ст. 159.3 УК РФ — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Верховный суд РФ «поставил точку в этом вопросе» — теперь снятие денег с чужой банковской карты определяется как кража.

При этом, по словам юриста, не будет играть роли, каким образом преступник получил данные для снятия денег с карты: дала ли ему их жертва добровольно или он получил их обманным путем.

Местом совершения преступления будет считаться отделение банка или банкомат, в котором произошла кража. Поэтому обращаться в суд надо по месту совершения преступления.

Как подчеркивает эксперт, ч. 3 ст. 158 УК РФ касается всех, даже близких родственников, которые решили воспользоваться платежным средством другого лица без его согласия.

«В теории мать может написать заявление в полицию на своего сына, если тот без ее ведома и согласия взял ее банковскую карту и отправился в банкомат», — говорит Гусятникова.

Если вы нашли чью-то банковскую карту, не совершайте по ней никаких покупок, даже мелких — это тоже будет классифицировано как кража. Обычно на картах стоит лимит на совершение операций без подтверждения пин-кодом, чаще всего до 1 тысячи рублей.

То есть, теоретически любой человек может совершить мелкую покупку с чужой банковской карты, просто прислонив ее к терминалу.

«Факт такой кражи достаточно легко установить, так как практически везде сейчас установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому, если вы нашли чужую банковскую карту, ее надо отнести в любое отделение банка или в полицию», — рассказала Полина Гусятникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».