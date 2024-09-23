Эксперт раскрыла, что грозит за снятие денег с чужой карты

По ее словам, в определенный период шли споры: по какой именно статье это классифицировать — ч. 3 ст. 158 УК РФ или по ст. 159.3 УК РФ — «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Верховный суд РФ «поставил точку в этом вопросе» — теперь снятие денег с чужой банковской карты определяется как кража.
При этом, по словам юриста, не будет играть роли, каким образом преступник получил данные для снятия денег с карты: дала ли ему их жертва добровольно или он получил их обманным путем.
Местом совершения преступления будет считаться отделение банка или банкомат, в котором произошла кража. Поэтому обращаться в суд надо по месту совершения преступления.
«В теории мать может написать заявление в полицию на своего сына, если тот без ее ведома и согласия взял ее банковскую карту и отправился в банкомат», — говорит Гусятникова.
Если вы нашли чью-то банковскую карту, не совершайте по ней никаких покупок, даже мелких — это тоже будет классифицировано как кража. Обычно на картах стоит лимит на совершение операций без подтверждения пин-кодом, чаще всего до 1 тысячи рублей.
То есть, теоретически любой человек может совершить мелкую покупку с чужой банковской карты, просто прислонив ее к терминалу.
«Факт такой кражи достаточно легко установить, так как практически везде сейчас установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому, если вы нашли чужую банковскую карту, ее надо отнести в любое отделение банка или в полицию», — рассказала Полина Гусятникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».