Эксперт раскрыла, что грозит за снятие денег с чужой карты

Если вы нашли чью-то банковскую карту, не совершайте по ней никаких покупок, даже мелких — это тоже будет классифицировано как кража. Обычно на картах стоит лимит на совершение операций без подтверждения пин-кодом, чаще всего до 1 тысячи рублей.