Эксперт перечислила страны с самой низкой инфляцией

Также в пятёрку стран с самым низким уровнем инфляции за прошлый год входят Швейцария (1,6%), Саудовская Аравия (2%), Испания (2,6%), Нидерланды (3%).
По словам экономиста, инфляция оказывает неоднозначное влияние на уровень жизни населения.
«Ползучая инфляция, в пределах 10%, даже оказывает стимулирующее воздействие на экономику, потому что производители, как правило, воспринимают такой рост цен как рост спроса на свою продукцию и в ответ увеличивают её производство», — объясняет Сазанова.
А вот инфляция темпом свыше 10% уже наносит экономике страны и доходам населения «скорее вред, чем пользу».
Такая инфляция сокращает реальные доходы населения и прибыли предприятий.
В условиях растущей инфляции становится невозможно прогнозировать и планировать экономическую деятельность, а ожидания высокой инфляции побуждают производителей авансом закладывать её в расчёт отпускных цен и, таким образом, ожидаемая инфляция приводит к росту реальной инфляции.
Ощутимее всего для населения страны — инфляция на потребительском рынке, а для предприятий — инфляция издержек, то есть рост общего уровня цен за счет подорожания энергоносителей и сырья.
Вместе с тем, и дефляция (снижение общего уровня цен) может отрицательно воздействовать на экономику страны.
«Дефляция означает, что вложенные в бизнес средства не принесут дополнительного положительного эффекта: это произойдёт за счёт снижения общего уровня цен, а значит, выручки и прибылей компаний», — говорит эксперт.
В целом, в современной экономике дефляция способна нанести интересам экономических агентов даже больший отрицательный эффект, чем невысокая управляемая инфляция в пределах 4−5%, заключила Сазанова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».