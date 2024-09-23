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Эксперт перечислила страны с самой низкой инфляцией

В 2023 году самый низкий уровень инфляции был зарегистрирован в Китае (-0,1%). Фактически это даже не инфляция, а дефляция — снижение общего уровня цен, рассказала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Также в пятёрку стран с самым низким уровнем инфляции за прошлый год входят Швейцария (1,6%), Саудовская Аравия (2%), Испания (2,6%), Нидерланды (3%).

По словам экономиста, инфляция оказывает неоднозначное влияние на уровень жизни населения.

«Ползучая инфляция, в пределах 10%, даже оказывает стимулирующее воздействие на экономику, потому что производители, как правило, воспринимают такой рост цен как рост спроса на свою продукцию и в ответ увеличивают её производство», — объясняет Сазанова.

А вот инфляция темпом свыше 10% уже наносит экономике страны и доходам населения «скорее вред, чем пользу».

Такая инфляция сокращает реальные доходы населения и прибыли предприятий.

В условиях растущей инфляции становится невозможно прогнозировать и планировать экономическую деятельность, а ожидания высокой инфляции побуждают производителей авансом закладывать её в расчёт отпускных цен и, таким образом, ожидаемая инфляция приводит к росту реальной инфляции.

Ощутимее всего для населения страны — инфляция на потребительском рынке, а для предприятий — инфляция издержек, то есть рост общего уровня цен за счет подорожания энергоносителей и сырья.

Вместе с тем, и дефляция (снижение общего уровня цен) может отрицательно воздействовать на экономику страны.

«Дефляция означает, что вложенные в бизнес средства не принесут дополнительного положительного эффекта: это произойдёт за счёт снижения общего уровня цен, а значит, выручки и прибылей компаний», — говорит эксперт.

В целом, в современной экономике дефляция способна нанести интересам экономических агентов даже больший отрицательный эффект, чем невысокая управляемая инфляция в пределах 4−5%, заключила Сазанова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».