Эксперт назвала способ продать ипотечную квартиру с долгами по платежам

«Если покупатель с ипотекой, то банк может не принять квартиру в залог от проблемного застройщика. Можно перенести залог с одного заемщика на другого. Это нужно согласовывать с банком. Если жилье продать не удалось, банк подает иск в суд, квартира уходит на торги», — отметила Фролова.