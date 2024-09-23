Эксперт назвала способ продать ипотечную квартиру с долгами по платежам

По ее словам, это можно сделать при финансовых трудностях, если банк не подал в суд. Эксперт напомнила, что с 11 сентября 2024 года вступили в силу поправки в ФЗ «Об ипотеке».
Сначала нужно подать заявление в банк о желании продать жилье самостоятельно, отметила Фролова. Затем необходимо определить цену продажи. Банк в течение 10 дней после того, как получит заявление, либо разрешит, либо откажет. В ответе кредитная организация укажет минимальную цену продажи, порядок расчетов и реквизиты счета, куда переведут деньги после продажи, срок самостоятельной продажи и полный объем задолженности перед банком.
«Если покупатель с ипотекой, то банк может не принять квартиру в залог от проблемного застройщика. Можно перенести залог с одного заемщика на другого. Это нужно согласовывать с банком. Если жилье продать не удалось, банк подает иск в суд, квартира уходит на торги», — отметила Фролова.
Как добавила эксперт, если что-то останется, то заемщик получит «сдачу» после реализации квартиры. Если же не хватит, то ему придется искать недостающие средства.
«Если долг перед банком полностью не закрыть, банк продолжит начислять проценты и неустойку на оставшуюся сумму», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».