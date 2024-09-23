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Эксперт назвала способ продать ипотечную квартиру с долгами по платежам

Заемщики, чтобы продать ипотечную квартиру с долгами по платежам, могут в течение четырех месяцев обратиться в банк-залогодержатель за разрешением, рассказала NEWS.ru эксперт по недвижимости Ольга Фролова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По ее словам, это можно сделать при финансовых трудностях, если банк не подал в суд. Эксперт напомнила, что с 11 сентября 2024 года вступили в силу поправки в ФЗ «Об ипотеке».

Сначала нужно подать заявление в банк о желании продать жилье самостоятельно, отметила Фролова. Затем необходимо определить цену продажи. Банк в течение 10 дней после того, как получит заявление, либо разрешит, либо откажет. В ответе кредитная организация укажет минимальную цену продажи, порядок расчетов и реквизиты счета, куда переведут деньги после продажи, срок самостоятельной продажи и полный объем задолженности перед банком.

«Если покупатель с ипотекой, то банк может не принять квартиру в залог от проблемного застройщика. Можно перенести залог с одного заемщика на другого. Это нужно согласовывать с банком. Если жилье продать не удалось, банк подает иск в суд, квартира уходит на торги», — отметила Фролова.

Как добавила эксперт, если что-то останется, то заемщик получит «сдачу» после реализации квартиры. Если же не хватит, то ему придется искать недостающие средства.

«Если долг перед банком полностью не закрыть, банк продолжит начислять проценты и неустойку на оставшуюся сумму», — заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».