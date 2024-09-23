Эксперт Deutsche Bank: промышленность ФРГ переживает сильнейший спад с 1945 года

«Неприятная статистика по промышленному производству свидетельствуют о том, что немецкая промышленность переживает самый резкий спад в истории Федеративной Республики Германия», — цитирует газета выводы исследования эксперта. Винклер назвал беспрецедентной в историческом плане актуальную динамику промышленного производства в республике. Хотя нынешний спад не так силен, как рецессии после финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса 2020 года, по оценкам эксперта, он «глубже и продолжительнее, чем крупные структурные кризисы XX века».