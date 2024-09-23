Эксперт Deutsche Bank: промышленность ФРГ переживает сильнейший спад с 1945 года

«Неприятная статистика по промышленному производству свидетельствуют о том, что немецкая промышленность переживает самый резкий спад в истории Федеративной Республики Германия», — цитирует газета выводы исследования эксперта. Винклер назвал беспрецедентной в историческом плане актуальную динамику промышленного производства в республике. Хотя нынешний спад не так силен, как рецессии после финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса 2020 года, по оценкам эксперта, он «глубже и продолжительнее, чем крупные структурные кризисы XX века».
Винклер сравнивает текущий кризис со спадом начала 1980-х годов, когда сильный энергетический шок и растущая глобальная конкуренция, как сейчас, поставили немецкую тяжелую промышленность перед проблемой существования. В то же время, по мнению экономиста, в этот раз кризис грозит оказаться более серьезным из-за экономической политики правящей коалиции «Светофор».
Согласно исследованию Германского промышленного союза (BDI), опубликованному 10 сентября, отрасль находится под большим давлением, чем когда-либо прежде. Президент BDI Зигфрид Руссвурм заявил о серьезном риске деиндустриализации в республике на фоне тихой миграции предприятий и ухода из страны многих средних компаний. По его словам, совокупность структурных проблем приводит к тому, что Германия перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса.
13 августа вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал ухудшение экономической ситуации в Германии и отметил, что меры, которые принимает правительство, пока не могут переломить тенденцию. В конце июля Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что ВВП Германии во втором квартале 2024 года снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) ранее заявили, что рост экономики весной оказался гораздо слабее, чем ожидалось.