Депутат призвал усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

«Недавно был принят новый закон о занятости, где регионам прописали новые дополнительные обязанности и дали инструменты, чтобы бороться с серой, черной занятостью. Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя из отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — напомнил он.
По словам депутата, так работодатели пытаются уйти от налогов и взносов.
Кроме того, работников после появления льготного налогового режима для самозанятых начали переводить в гражданско-правовые отношения. Однако позднее, отметил Нилов, были приняты поправки, запрещающие самозанятым оказывать услуги юридическому лицу, у которого они работали до этого в течение трех лет.
«Вопрос серых, черных зарплат и зарплат в конверте — это проблема не только нашего рынка труда. От серой и черной занятости прежде всего страдает работник. Многие неофициальные работники пострадали в пандемию, потому что не могли претендовать на полноценную оплату», — заключил депутат.
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