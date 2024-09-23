Депутат призвал усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Кроме того, работников после появления льготного налогового режима для самозанятых начали переводить в гражданско-правовые отношения. Однако позднее, отметил Нилов, были приняты поправки, запрещающие самозанятым оказывать услуги юридическому лицу, у которого они работали до этого в течение трех лет.