ЦБ РФ утвердил стандарт защиты прав ипотечных заемщиков

Согласно стандарту, в состав первоначального взноса будет нельзя включать сумму кешбэка, который вернется заемщику после покупки квартиры. Это делается для того, чтобы покупатель оплачивал взнос именно за счет собственных средств: в ЦБ сочли, что чем меньше заемщик вложил своих средств, тем выше риск, что он переоценит свои силы и лишится как денег, так и квартиры.