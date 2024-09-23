ЦБ РФ утвердил стандарт защиты прав ипотечных заемщиков

Как сообщили в Центробанке, с помощью стандарта ведомство хочет заставить банковские организации более подробно рассказывать заемщикам об условиях кредита и связанных с ним рисках. В стандарте описывается, о каких сведениях и рисках ипотечного кредита банк обязан рассказать заемщику. Например, с 1 января банки будут должны при получении вознаграждения за понижение процентной ставки от заемщика честно ему рассказать, какова разница в полной стоимости кредита. Также закрепляется обязанность кредитных организаций отвечать на вопросы заемщика по ипотеке и сопутствующим услугам.
Ожидается, что с помощью документа получится пресечь ситуации, когда банки направляют выданные по ипотеке средства не на счет эскроу, а на аккредитив. В ЦБ пояснили, что на аккредитивах средства могли долго не использоваться, и они не защищены системой страхования, в отличие от счетов эскроу.
Согласно стандарту, в состав первоначального взноса будет нельзя включать сумму кешбэка, который вернется заемщику после покупки квартиры. Это делается для того, чтобы покупатель оплачивал взнос именно за счет собственных средств: в ЦБ сочли, что чем меньше заемщик вложил своих средств, тем выше риск, что он переоценит свои силы и лишится как денег, так и квартиры.
Ипотечный стандарт закрепляет принципы определения условий договора об ипотеке и какие параметры должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита. Также рекомендуется выдавать ипотеки на срок не более 30 лет и сумму не выше 80% справедливой стоимости жилплощади.
Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков был одобрен 18 июля 2024 года. Как отмечали опрошенные «Ъ» эксперты, документ может избавить клиентов от уловок банков и застройщиков, но, по их мнению, без этих схем на рынке останется только ипотека со ставкой 20% годовых.
Подробнее о стандарте — в материале «Ъ» «Договор дороже рисков».