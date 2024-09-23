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ЦБ продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2025 года включительно, следует из материалов регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — отмечает ЦБ.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. По данным ЦБ, физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.