ЦБ продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. По данным ЦБ, физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.