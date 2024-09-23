Бывший замглавы ФАС Иванов назначен президентом FESCO

Замглавы ФАС он был назначен в январе 2021 года и курировал регулирование транспорта и контроля закрытых закупок, связи и информационных технологий, размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями. 29 августа 2024 года Петра Иванова освободили от должности по его просьбе.