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Бывший замглавы ФАС Иванов назначен президентом FESCO

Совет директоров транспортной группы FESCO утвердил назначение президентом бывшего заместителя главы ФАС Петра Иванова. Занимавший эту должность с 2020 года Аркадий Коростелев объявил об уходе с поста 7 августа.

Источник: Freepik

«Наряду с бизнес-целями продолжим уделять должное внимание развитию регионов присутствия Группы. Признателен за оказанное доверие и готов приложить все имеющиеся силы и знания для дальнейшего роста Группы», —заявил Петр Иванов, его слова приводят пресс-служба FESCO.

Петр Иванов несколько лет работал в ГУП «Мосгортранс», с 2006 по 2013-й возглавлял предприятие. Затем он был заместителем председателя правительства Московской области, откуда перешел в АО «Федеральная пассажирская компания» в качестве гендиректора. С 2020 по 2021 год господин Иванов был гендиректором АО «Скоростные магистрали».

Замглавы ФАС он был назначен в январе 2021 года и курировал регулирование транспорта и контроля закрытых закупок, связи и информационных технологий, размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями. 29 августа 2024 года Петра Иванова освободили от должности по его просьбе.