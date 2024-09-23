Британская деловая активность выросла выше ожиданий

В то же время сентябрьский показатель оказался ниже августовского (53,7). Эксперты отмечают, что на динамику повлияло замедление роста в производстве и сфере услуг, что произошло впервые с июня.
Как отметил главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон, «небольшое сентябрьское замедление роста в производстве и услугах не должно вызывать опасений, поскольку остальные статистические данные находятся в рамках общего прогноза роста ВВП на 0,3% по итогам третьего квартала — на уровне ожиданий Банка Англии».