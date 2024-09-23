Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская деловая активность выросла выше ожиданий

Индекс британской деловой активности в частном секторе в сентябре составил 52,8 пункта. Таким образом, этот показатель в Великобритании растет 11 месяцев подряд, превысив прогнозы аналитиков S&P.

Источник: Reuters

В то же время сентябрьский показатель оказался ниже августовского (53,7). Эксперты отмечают, что на динамику повлияло замедление роста в производстве и сфере услуг, что произошло впервые с июня.

Как отметил главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон, «небольшое сентябрьское замедление роста в производстве и услугах не должно вызывать опасений, поскольку остальные статистические данные находятся в рамках общего прогноза роста ВВП на 0,3% по итогам третьего квартала — на уровне ожиданий Банка Англии».