Бизнес в России упрекнули в нежелании платить дивиденды

«Каждый год у меня сезон “военных действий” начинается, когда начинают проходить советы директоров весной и надо рекомендации давать собранию акционеров по тому, какие дивиденды платить. Начинается, что где-то там надо срочно инвестиции делать, где-то какие-то соцпроекты, привозят губернаторов, которым срочно надо что-то построить, то есть готовы на все, лишь бы только не платить дивиденды, все что угодно придумают», — пожаловался Моисеев.