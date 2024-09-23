Без виноградников импорт не заместить. С какими проблемами сталкиваются российские производители

Потребление собственного продукта заняло 50%, согласно некоторым оценкам. Это неплохо. Хотя ориентир для страны, которая является сама производителем серьезного вина — где-то 75−80%. Для этого роста у нас много чего нет. Субсидии есть, но их не хватает. 3 млрд — это мало. Если мы хотим взрывной рост на 30% даже за 10−15 лет, то сейчас уже субсидии в гораздо меньшей степени являются стимулом. Нет гарантий, что винодел получит субсидию, даже если он все сделал правильно: может не хватить в конкретном периоде денег, а в следующем году уже подавать нельзя. 5 тыс. га было заложено в 2023 году, из которых только 3 тыс. — это новые виноградники, а 2 тыс. — взамен старых. Фактический прирост составляет 2,5%".