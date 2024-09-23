Без виноградников импорт не заместить. С какими проблемами сталкиваются российские производители

Бизнесу неинтересно расширять производство даже при условии щедрых субсидий, говорит владелец компании UPPA Winery в Севастополе Павел Швец: "В современных условиях очень тяжело планировать. Вы получите первый результат через шесть-семь лет. Посадить много материала и сделать так, чтобы этот виноградник дошел до стадии плодоношения в полном объеме очень тяжело. Соответственно, все сажают понемногу, чтобы не отвлекаться от уже существующих посадок. И такие темпы роста — это нормально.
Чтобы процесс посадки шел, необходимо большое количество организаций, которые как раз этим занимаются, у них есть посадочные машины, специальные устройства для установки шпалеры. Но таких компаний очень мало. Конечно, не хватает посадочного материала, потому что на иностранный государство не дает компенсации. Хотя компенсируется до 80% затрат на посадку новых виноградников, это, конечно, очень большое подспорье. Но я все равно считаю, что самой большой проблемой является постоянно меняющееся законодательство. Акциз был 25 ₽, стал 125 ₽ Ты рисовал одну финансовую модель и прибыльность своей компании, рассчитывая одни цифры, но государство росчерком пера все изменило.
Виноделы уже разобрались, какие почвы в России являются наиболее перспективными именно для качественного виноделия. Имея высокое качество, он может продавать дороже. Уже миллиарды рублей потрачены в виде субсидий на посадку новых российских виноградников. А потом виноделы, когда уже сделали вино с виноградников, приходят к государству и говорят: «Не продается». Государство говорит: «Сейчас что-нибудь подумаем». И начинают повышать ввозные пошлины для того, чтобы заставить россиян пить российское вино".
В мае акцизы на тихие и игристые вина в России выросли втрое: до 108 ₽ и 119 ₽, соответственно. А с августа действуют новые пошлины на вино из недружественных стран. Ставку подняли с 20% до 25%, при этом она не должна быть менее $2 за литр. К октябрю, как допускало Роскачество, в России также может появиться ГОСТ для винных карт в ресторанах. Там будет оговорена обязательная доля отечественных напитков, идею выдвинул Минпромторг. Эффективность протекционистских мер пока под вопросом, отмечает партнер консалтингового агентства Double Magnum Андрей Григорьев: "В России выпивают чуть больше 1 млрд бутылок.
Соответственно, нам надо произвести миллиард бутылок. Это, с одной стороны, промышленный товар в массовых объемах, но все равно это товар с четкими потребительскими характеристиками. В силу своей молодости — современному российскому виноделию от силы 15 лет — еще у нас не сформирована ни стилистика, ни даже повторяющееся в хорошем смысле качество.
Потребление собственного продукта заняло 50%, согласно некоторым оценкам. Это неплохо. Хотя ориентир для страны, которая является сама производителем серьезного вина — где-то 75−80%. Для этого роста у нас много чего нет. Субсидии есть, но их не хватает. 3 млрд — это мало. Если мы хотим взрывной рост на 30% даже за 10−15 лет, то сейчас уже субсидии в гораздо меньшей степени являются стимулом. Нет гарантий, что винодел получит субсидию, даже если он все сделал правильно: может не хватить в конкретном периоде денег, а в следующем году уже подавать нельзя. 5 тыс. га было заложено в 2023 году, из которых только 3 тыс. — это новые виноградники, а 2 тыс. — взамен старых. Фактический прирост составляет 2,5%".
Эксперты отмечают, что импорт вина все равно остается высоким. По данным «Национальных кредитных рейтингов», в 2023 году в Россию ввезли почти на 8% больше тихих и игристых вин, чем в 2022-м. Треть поставок пришлась на Италию. А в начале 2024-го импорт вина вырос на 20% год к году.