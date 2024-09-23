Бегство капитала: богачи уезжают из Великобритании на фоне возможных изменений налогов

Лидер партии Кир Стармер, заявивший о намерении перераспределить богатство после долгого правления консерваторов, и канцлер Казначейства Рэйчел Ривз объявили о масштабных изменениях налоговой политики.
В частности, предполагается отмена льготного налогового режима для иностранных капиталовложений, введение дополнительных налогов на частные инвестиции и образование в частных школах, а также повышение ставки налога на наследство и доходы от депозитов.
Согласно данным Bloomberg, эти меры уже спровоцировали отток капитала из страны, а также побудили многих богатых британцев рассматривать возможность переезда за границу в ближайшем будущем. Новый налоговый пакет предполагает введение 40% налога на наследство на офшорные активы и повышение налога на доходы от вкладов с текущих 28% до 45%.
Henley & Partners сообщает, что в этом году Великобритания может потерять около 9500 миллионеров, что превышает число уехавших в 2023 году вдвое. Экономисты опасаются, что даже небольшой отток сверхбогатых граждан может поставить под угрозу правительственные прогнозы по доходам.
Исследование Foreign Investors for Britain показывает, что медианная сумма инвестиций нерезидентов составляла от £10 млн до £30 млн, подчеркивая их значимость для британской экономики, несмотря на небольшую численность. Длительные обсуждения отмены статуса нерезидента, который действует еще с 1799 года, начались после скандала с женой бывшего премьер-министра Риши Сунака — Акшатой Мурти. Выяснилось, что Мурти, владеющая долей в индийском IT-гиганте Infosys, обходила британские налоги, используя статус нерезидента.
Репутация Великобритании как оплота стабильности пошатнулась в последние годы: свершившийся Brexit и частая смена консервативных премьеров с 2016 года привели к ослаблению доверия в юридической и политической сферах.
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