Бегство капитала: богачи уезжают из Великобритании на фоне возможных изменений налогов

Согласно данным Bloomberg, эти меры уже спровоцировали отток капитала из страны, а также побудили многих богатых британцев рассматривать возможность переезда за границу в ближайшем будущем. Новый налоговый пакет предполагает введение 40% налога на наследство на офшорные активы и повышение налога на доходы от вкладов с текущих 28% до 45%.