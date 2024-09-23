Банк России выпустил памятную монету «Ежик в тумане»

«Ежик в тумане» был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград.