Аналитики раскрыли, ждать ли россиянам доллар по 125 рублей

Осеннее обострение
Сырьевые доходы по-прежнему играют важную роль для российского бюджета, а колебания курса рубля влияют на его балансировку: при ослаблении национальной валюты рублевая прибыль экспортеров растет, как и сумма уплаченных налогов, бюджет пополняется быстро.
Курс рубля с начала сентября резко начал падать — с 12 до 12,9 рубля за юань к 17 сентября. На следующий день курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля. Примерно такую же траекторию российская валюта повторила по отношению к доллару и евро. На межбанковском рынке, куда переместились торги евро и долларом, курс валюты США вырос с августа на 6 рублей или 7% к 17 сентября, в том числе на 3,4 рубля за первую половину сентября, до 91,4 рубля. Но юань подорожал сильней в первые недели сентября — сразу на 8%.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в середине сентября волну ослабления курса рубля можно списать на сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за снижения мировых цен на нефть и роста спроса импортеров на валюту.
Но волны локального укрепления и ослабления рубля пока не создают устойчивого тренда: даже с учетом восстановления доллара и евро за последние дни их котировки не вышли за верхнюю границу торгового диапазона последних трех месяцев: 94 рублей за доллар и 103,5 рубля за евро.
Уже началось?
Рубль начал ослабление, и российская валюта вполне может упасть до 97−98 рублей за доллар к концу года, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.
По его мнению, это произойдет из-за дефицита валютной ликвидности и активного роста денежной массы в России. «Также неприятные сюрпризы может преподнести нефть из-за замедления экономик США и Китая», — предупредил экономист.
«В краткосрочном периоде ослабление рубля уже началось», — подтверждает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его данным, это связано с ослаблением норматива по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров.
Конечные изменения вступили в силу только в середине июля, что с учетом задержки между получением выручки и репатриацией валюты, стало отражаться в текущей динамике курса. Кроме этого, эксперт согласен, что импорт в денежном выражении стабилизировался на новом уровне после пакетов западных санкции в первой половине года. В итоге импортеры увеличили спрос на валюту.
Мы ожидаем его постепенного восстановления до исторических уровней и даже превышения их в 2025 году. Одновременно стоит учитывать, что в сентябре идет предоплата за сезонно высокий импорт четвертого квартала, что негативно сказывается на курсе рубля.
По статистике, наиболее благоприятный месяц для иностранных валют — ноябрь, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Более чем в 70% случаев на истории в этот период рубль оказывается под повышенным давлением. Возможно, что и в сезоне 2024 года сработают эти закономерности», — отметил он.
Однако, по его мнению, остается вопрос — с какого уровня рубль будет ослабевать в ноябре. Не исключено, что пик подъема инвалют на сентябрь уже близок, и к концу месяца в рамках налогового периода рубль будет крепче текущего. Динамика может повториться также в октябре, и вот тогда в ноябре старт сезонного ослабления рубля будет с низкой базы инвалют, полагает эксперт.
«Прогнозы роста курса доллара к 95 рублям вполне уместны, это лишь около 4% от действующего курса. Важно — длительность удержания высокого уровня. Возможно, что уровень будет протестирован лишь в рамках волатильности и ненадолго. А на закрытии года рубль будет не сильно слабее текущих значений доллара, евро и юаня», — считает Михаил Зельцер.
Интервенции помогут
«Мы полагаем, что слабая динамика цен на нефть и снижение нефтегазовых доходов РФ в значительной мере может компенсироваться бюджетным правилом», — рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В этом случае Минфин компенсирует потерю доходов через продажу валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ): ЦБ РФ будет продавать юани на Мосбирже по поручению министерства.
«На динамику курса рубля будут оказывать влияние продажи валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ. Поэтому падающие цены на нефть будут оказывать умеренно негативное влияние на курс рубля. В такой ситуации мы ожидаем, что в сентябре курс доллара, вероятно, останется в границах 91−93 рублей, хотя восстановление курса доллара до 93−94 рублей стабилизировало бы доходы бюджета», — отметил Александр Потавин.
Доллар по 125 рублей — реальность
Где же предел ослабления национальной валюты? «Ближе к концу года мы ждем, что курс доллара поднимется в район 94−96 рублей», — сообщил Александр Потавин.
Макропрогноз Минэкономразвития, который станет основой для бюджета РФ на следующие годы, закладывает существенное ослабление курса рубля — до 96 рублей за доллар к концу 2024 года и дальше до 103 рублей к 2027 году.
В том, что курс доллара однажды вернется в район 125 рублей у нас нет сомнений — вопрос только в сроках.
Есть и более позитивные прогнозы. «По нашим оценкам, в конце 2024 года курс рубля может оказаться вблизи 90 рублей за доллар и 12,7 за юань», — говорит Никита Кулагин.
«Мы не видим условий для стабильного ослабления рубля до первого квартала 2025 года», — уточнил он.
По оценке эксперта, этому помогает несколько факторов. Так, несмотря на падение цен на нефть, экспорт остается на умеренных уровнях. При этом крупнейшие внешнеторговые компании продолжают продавать наибольшую часть своей валютной выручки из-за потребности компаний в рублях в условиях высоких ставок, а также с необходимостью наращивать производственные мощности и штат сотрудников.
«По нашим прогнозам, к началу второго квартала 2025 года возникнут условия для постепенного ослабления рубля», — уточнил Никита Кулагин.
Как отметил Александр Потавин, на динамику курса рубля до конца года позитивно будут влиять обязательные продажи валюты экспортерами, высокие ставки по рублям, положительная динамика торгового баланса России и сохранение ограничений по оттоку капитала из России.
Однако и есть негативные моменты, которые могут ослабить курс рубля в ближайшие месяцы. Это сокращение в сентябре объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ России, ослабление цен на нефть, растущие бюджетные расходы и повышенные уровни инфляции в России.
«Среднесрочно на курс рубля может негативно повлиять растущий отложенный спрос на вывод денег из России в случае появления доступных вариантов для трансграничных платежей и восстановление спроса на валюту от импортеров в случае облегчения условий для внешней торговли», — предупредил Александр Потавин.
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