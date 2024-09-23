Аналитики раскрыли, ждать ли россиянам доллар по 125 рублей

Курс рубля с начала сентября резко начал падать — с 12 до 12,9 рубля за юань к 17 сентября. На следующий день курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля. Примерно такую же траекторию российская валюта повторила по отношению к доллару и евро. На межбанковском рынке, куда переместились торги евро и долларом, курс валюты США вырос с августа на 6 рублей или 7% к 17 сентября, в том числе на 3,4 рубля за первую половину сентября, до 91,4 рубля. Но юань подорожал сильней в первые недели сентября — сразу на 8%.