В каких случаях нельзя поднимать цены на аренду жилья

Если в договоре собственник указал, что оставляет за собой право периодически пересматривать арендную стоимость квартиры, например, один раз в квартал, а наниматель согласился с этим и подписал договор, то раз в квартал ставка найма пересматривается, подчеркивает она.
В последние годы происходило очень много непредсказуемых событий — арендодатели были растеряны и, ссылаясь на внешнюю ситуацию, могли требовать повышения арендной ставки ранее окончания срока в договоре.
Однако зачастую такие собственники проигрывали: наниматели покидали их квартиры, и сдать снова, даже по старой цене, уже было невозможно.
Конечно, на момент подписания договора найма нельзя предугадать все на год вперед — ни курс доллара, ни инфляцию, ни Covid и карантин, ни потерю работы как одной, так и другой стороной сделки.
Когда внешние факторы подталкивают владельца квартиры к увеличению арендной платы эксперт рекомендует задуматься: действительно ли стоит это делать, сохранит ли это дальнейшее взаимодействие с ответственным нанимателем.
Если имущество в порядке, платежи вносятся в срок, нареканий от соседей нет, возможно, не следует идти на поводу у так называемой форс-мажорной ситуации. Ведь не факт, что по завышенной цене получится сразу найти надежного и добросовестного арендатора.
«А простой квартиры в течение месяца чаще всего обнуляет доход, на который планируется поднять стоимость найма», — рассказала Оксана Полякова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».