В Башкирии финансирование нацпроектов составит 36,2 млрд рублей в 2024 году

По данным властей, за 2023 год республике завершили строительство 33 капитальных объектов, таких как Детский центр онкологии и гематологии, первая очередь межвузовского студенческого кампуса, комплекс гребного слалома в Уфе, а также здание гимназии № 1 в Стерлитамаке. По нацпроектам в медучреждения поставили более 4 тыс. единиц современного оборудования, закупили 185 медицинских автомобилей, отремонтировали 17 объектов культуры и благоустроили 123 общественных пространства.