В Башкирии финансирование нацпроектов составит 36,2 млрд рублей в 2024 году

«Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов [в рамках нацпроектов], в 2024 году составляет 36,2 млрд рублей, из них федеральных средств — 22,8 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств в 2023 году составлял 42,3 млрд рублей, из них федеральных средств — 26 млрд рублей», — указано в сообщении.
По данным властей, за 2023 год республике завершили строительство 33 капитальных объектов, таких как Детский центр онкологии и гематологии, первая очередь межвузовского студенческого кампуса, комплекс гребного слалома в Уфе, а также здание гимназии № 1 в Стерлитамаке. По нацпроектам в медучреждения поставили более 4 тыс. единиц современного оборудования, закупили 185 медицинских автомобилей, отремонтировали 17 объектов культуры и благоустроили 123 общественных пространства.