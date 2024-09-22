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В Башкирии финансирование нацпроектов составит 36,2 млрд рублей в 2024 году

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Общий объем финансирования национальных проектов в 2024 году в Башкирии составит 36,2 млрд рублей, из них почти 23 млрд рублей поступит из федерального бюджета. В 2023 году показатель составил 42,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Источник: РИА "Новости"

«Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов [в рамках нацпроектов], в 2024 году составляет 36,2 млрд рублей, из них федеральных средств — 22,8 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств в 2023 году составлял 42,3 млрд рублей, из них федеральных средств — 26 млрд рублей», — указано в сообщении.

По данным властей, за 2023 год республике завершили строительство 33 капитальных объектов, таких как Детский центр онкологии и гематологии, первая очередь межвузовского студенческого кампуса, комплекс гребного слалома в Уфе, а также здание гимназии № 1 в Стерлитамаке. По нацпроектам в медучреждения поставили более 4 тыс. единиц современного оборудования, закупили 185 медицинских автомобилей, отремонтировали 17 объектов культуры и благоустроили 123 общественных пространства.