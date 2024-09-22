SPO и FPO: чем вторичное размещение отличается от дополнительного выпуска?

Во-вторых, рынок традиционно подозревает негативную подоплеку во вторичном размещении. Сразу возникает много вопросов. Почему мажоритарии продают бумаги? Почему именно сейчас и именно по такой цене? Уж не подозревают ли крупные акционеры, что потенциал развития компании исчерпан, а потому избавляются от актива, пока не поздно? К сожалению, бывает и так. В этом случае для инвесторов покупка акций на SPO ничего хорошего не сулит.