SPO и FPO: чем вторичное размещение отличается от дополнительного выпуска?

SPO, или вторичное размещение (cash out)
SPO — Secondary Public Offering — это не дополнительный выпуск акций, а продажа на рынок уже выпущенных ранее, принадлежащих кому-то бумаг. Иными словами — вторичное размещение акций компании на фондовой бирже.
Как правило, через SPO бумаги продают изначальные акционеры — создатели компании, либо венчурные фонды, фиксирующие таким образом свою прибыль.
Зачем это нужно?
SPO часто проводят, чтобы «обкэшиться». Иногда крупные акционеры хотят просто вывести часть своих средств, и продать акции другим инвесторам — их законное право.
При этом состав владельцев бизнеса может сильно измениться, если кто-то из крупных акционеров решил полностью продать свою долю и выйти из управления компанией.
Как проходит SPO?
SPO НЕ ВЛИЯЕТ на количество акций компании. То есть сколько было акций до SPO — столько и осталось после.
А на практике выглядит так. Допустим, два мажоритарных акционера некой компании предложили инвесторам на Мосбирже купить часть их акций. По итогам этого SPO акций В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ (free-float) стало больше на 5%. Получается, в результате SPO:
— у компании растет количество акционеров,
— большое предложение на SPO может привлечь внимание крупных инвестиционных фондов и институциональных инвесторов,
— рост предложения снижает волатильность цены акций и повышает их ликвидность, то есть инвестор может продать бумаги на рынке быстрее без существенных потерь в стоимости.
А наиболее ликвидные акции могут попасть в индекс Мосбиржи, что еще больше повысит спрос на бумаги и поспособствует притоку капитала в них.
Почему при SPO акции часто падают?
Действительно, котировки акций компании имеют обыкновение снижаться даже на новостях о планах провести вторичное размещение. И цена бумаг на акции нашей условной компании, скорее всего, упала бы на несколько процентов, когда компания только сделала бы заявление о намерении провести SPO.
Почему же так происходит, если доли текущих акционеров не размываются?
Во-первых, на SPO акции, как правило, предлагаются с неким дисконтом, дабы подогреть интерес инвесторов.
Во-вторых, рынок традиционно подозревает негативную подоплеку во вторичном размещении. Сразу возникает много вопросов. Почему мажоритарии продают бумаги? Почему именно сейчас и именно по такой цене? Уж не подозревают ли крупные акционеры, что потенциал развития компании исчерпан, а потому избавляются от актива, пока не поздно? К сожалению, бывает и так. В этом случае для инвесторов покупка акций на SPO ничего хорошего не сулит.
SPO. Что делать инвестору?
И здесь как раз кроется возможность! Если у рынка позитивные ожидания по эмитенту, а рост предложения поддержит котировки, то дисконт при SPO — шанс сделать долгосрочную выгодную инвестицию.
Однако если SPO проводит компания, бизнес которой стагнирует, вряд ли стоит ожидать скорого роста котировок.
И всегда держите в голове, что на рынке неизменно присутствует асимметрия информации: человек, который продает, всегда лучше осведомлен о товаре, чем покупатель. Это справедливо для любого товара, будь то подержанные автомобили, овощи или акции. Эта асимметрия ставит продавца в более выгодное положение.
FPO, или допэмиссия (cash in)
Допэмиссия — она же Follow-On Public Offering (FPO), она же «допка» — это увеличение количества выпущенных акций в принципе.
Да, число акций, выпущенных компанией, может измениться: эмитент вправе как увеличивать, так и уменьшать этот объем. И такая процедура может проводиться двумя способами.
Без размытия доли акционеров путем дробления или консолидации акций (сплит или обратный сплит). Это, как правило, техническая процедура.
С размытием долей акционеров. Это и называется FPO.
Зачем нужна допэмиссия?
Принципиальное отличие FPO от SPO заключается в том, что в ходе вторичного размещения (SPO) деньги получает продающий акционер, а по итогам FPO — компания.
И эти деньги она может потратить, например, на погашение долгов, финансирование новых проектов, модернизацию производства или сделку по слиянию и поглощению.
Разумеется, на все эти цели компания может взять кредит в банке или выпустить облигации, но в обоих случаях придется выплачивать проценты. А если «деньги дорогие», как сейчас, при высокой ключевой ставке, впустить новых акционеров в капитал для компании может быть дешевле.
Кроме того, при допэмиссии у компании нет обязательства платить за привлеченные деньги как по кредиту.
Почему инвесторы недолюбливают «допки»?
Сейчас вы испытаете дежавю, ведь, как и в случае со вторичным размещением, инвесторы чаще всего смотрят на допэмиссию с неким скепсисом. И на то есть веские причины.
Доля акционеров размывается. Допустим, компания выпустила 1000 акций, а вы купили 100 из них, то есть стали владельцем десятой части бизнеса. Но компания провела «допку», выпустив еще 500 акций, и продала их другим инвесторам на бирже. Теперь ваша доля в бизнесе стала меньше: вместо 10% — 6,6%.
Сокращаются дивиденды. Прибыль компании все та же, но теперь ее придется поделить на большее количество бумаг. Значит, и прибыль, и дивиденд на акцию сократятся.
Когда FPO во благо?
Несмотря на то, что в ходе FPO цена акций чаще всего (но не всегда!) снижается, допэмиссия может стать новым витком роста для компании.
Именно то, как компания распоряжается деньгами от допэмиссии, в конечном итоге определяет, полезно ли FPO для инвесторов или не очень.
Если привлеченные средства позволят бизнесу стабилизировать финансовое положение, реализовать инвестиционный проект или закрыть выгодную сделку, в результате которой масштабы и эффективность бизнеса вырастут, высока вероятность, что спустя какое-то время рынок позитивно оценит компанию, и котировки вырастут.
FPO. Что делать инвестору?
Каждый кейс индивидуален, поэтому надо отдельно анализировать случаи допэмиссии и найти ответ на главный вопрос: деньги от FPO нужны на «спасение утопающего» или у компании есть сильные конкурентные преимущества, и «допка» поможет их реализовать?