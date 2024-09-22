Россиянам объяснили, где обмен валют будет незаконным

По его словам, если гражданина при обмене поймает полиция то, согласно ст. 15.25 КоАП РФ, вас ждет штраф в размере 20−40% от суммы незаконной операции. Но все же такой сценарий осуществляется не так часто, в отличие от случаев мошенничества с обменом валюты.