Россиянам объяснили, где обмен валют будет незаконным

По его словам, обменять наличную валюту законно можно в отделениях банка и официальных обменных пунктах. Безналичную валюту можно обменять в любом банковском приложении.
Мосбиржа в связи с американскими санкциями с 13 июня прекратила торги долларом и евро, поэтому приобрести их на брокерский счет больше нельзя. В остальном ограничений нет.
Обменять иностранные деньги на российские там могут предложить по более выгодному курсу, чем в банке, однако эксперт не советует гражданам пользоваться этим способом.
«Гораздо безопаснее иметь дело с банком, учитывая все ограничения. Опасность нелегального приобретения валюты заключается не только в возможных штрафах», — говорит Петр Гусятников.
По его словам, если гражданина при обмене поймает полиция то, согласно ст. 15.25 КоАП РФ, вас ждет штраф в размере 20−40% от суммы незаконной операции. Но все же такой сценарий осуществляется не так часто, в отличие от случаев мошенничества с обменом валюты.
«Во-первых, вам могут подсунуть фальшивые банкноты. Такое очень распространено. Во-вторых, вы можете стать жертвой ограбления. В-третьих, вы можете лишиться денег при покупке безналичной валюты, передав данные карты мошенникам», — объяснил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».