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Россиянам объяснили, где обмен валют будет незаконным

C 2022 года многие граждане стали пользоваться услугами продавцов валюты из телеграмм-каналов, различных групп в соцсетях. Чем это может обернуться для покупателей, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, обменять наличную валюту законно можно в отделениях банка и официальных обменных пунктах. Безналичную валюту можно обменять в любом банковском приложении.

Мосбиржа в связи с американскими санкциями с 13 июня прекратила торги долларом и евро, поэтому приобрести их на брокерский счет больше нельзя. В остальном ограничений нет.

«Все другие варианты приобретения валюты считаются незаконными, — предупреждает юрист. — Покупка у продавцов валюты из телеграм-каналов, различных групп в социальных сетях и т. д. — это “черный рынок”. Наверное, о нем мы не вспоминали с советских времен, но теперь опять он становится популярен».

Обменять иностранные деньги на российские там могут предложить по более выгодному курсу, чем в банке, однако эксперт не советует гражданам пользоваться этим способом.

«Гораздо безопаснее иметь дело с банком, учитывая все ограничения. Опасность нелегального приобретения валюты заключается не только в возможных штрафах», — говорит Петр Гусятников.

По его словам, если гражданина при обмене поймает полиция то, согласно ст. 15.25 КоАП РФ, вас ждет штраф в размере 20−40% от суммы незаконной операции. Но все же такой сценарий осуществляется не так часто, в отличие от случаев мошенничества с обменом валюты.

«Во-первых, вам могут подсунуть фальшивые банкноты. Такое очень распространено. Во-вторых, вы можете стать жертвой ограбления. В-третьих, вы можете лишиться денег при покупке безналичной валюты, передав данные карты мошенникам», — объяснил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».