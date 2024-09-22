Работодателям предложили активнее заботиться о здоровье сотрудников

«Мы сделали это на своих предприятиях, — рассказала руководитель службы медицинской безопасности компании “Сибур” Анна Тумасьева. — Компания тратит дополнительно по 50 тысяч рублей в год на здоровье каждого работника. Это и полисы ДМС, причем и для членов семьи, и возможности отдыха и оздоровления. Но также мы перестроили цеховую медицину. Если раньше медики в наших здравпунктах в основном реагировали на острые ситуации, то сейчас главное направление — профилактика. Когда врач рядом, и к нему можно зайти в любой момент, — это удобно. Кроме того, с 2019 года ввели обязательные предсменные медосмотры. Не сразу все это поддержали, были недовольные. Но сейчас мы видим: количество дней на больничном в расчете на одного работника сократилось более чем в два раза, а острых ситуаций, потребовавших экстренной госпитализации прямо с рабочего места, стало меньше в 10 раз».