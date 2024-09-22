Политолог Георгий Бовт: Деньги в банках — работают или нет?

В каком-то смысле россияне-вкладчики даже «богаче» государства, которое в этом году рассчитывает на бюджетные доходы «всего лишь» в 35 триллионов рублей. Средний размер вклада физического лица к середине года уже составил почти 350 тыс. рублей (в прошлом году он вырос на 50 тыс. до 324 тыс.).
Несмотря на то, что банки платят столь щедрые проценты по вкладам, приток денег населения (как и компаний, впрочем) выгоден и самим финансовым организациям. Объемы кредитования, несмотря на высокие ставки, ведь тоже растут. По итогам второго квартала отмечен прирост как корпоративного кредитного портфеля (на 5%), так и потребительского кредитования (на 5,9% против прироста 3,7% в первом квартале). Так что россияне продолжают брать кредиты даже по таким ставкам на фоне высокой потребительской активности и увеличения доходов (замечено, что чем выше доходы, тем увереннее люди кредитуются). И это несмотря на среднюю ставку по необеспеченным кредитам более 31% и по кредитам с залогом выше 25%. В итоге к середине года чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн рублей и имеет все шансы превысить 3,5 трлн руб. по итогам года.
Так что если ЦБ ставит целью путем повышения ключевой ставки снизить инфляцию путем снижения потребления и повышения нормы сбережений, то эта задача выполняется лишь отчасти. Деньги лишь отчасти уходят в том числе с потребительского рынка, общий объем которого можно примерно оценить в 45 трлн руб. (без услуг). Но поскольку кредитование не снижается, то кредитные деньги идут в экономику, поддерживая в том числе и инфляцию. Поскольку «дорогие кредиты» закладываются в себестоимость товаров и услуг. Однако такие «дорогие кредиты» отнюдь не стимулируют расширение производства для удовлетворения спроса и снижения цен.
Объем депозитов компаний за второй квартал текущего года вырос еще больше, чем у «физиков». Аж на 15,6%, до 32 трлн руб. Тут любой макроэкономист воскликнет: «Но ведь эти деньги могли пойти на инвестирование, а вместо этого лежат без движения в банках!» Это не совсем так. Во-первых, депозитные деньги одних компаний, а также населения идут на кредитование других компаний и других граждан. В том же втором квартале в одном только Сбере корпоративный кредитный портфель вырос на 4,4% до 24, 4 трлн рублей. Да, прирост заметно ниже, чем прирост корпоративных депозитов, но все же. Чистый прирост корпоративного кредитного портфеля за первые семь месяцев текущего года составил 7,4 трлн руб. Во-вторых, доля собственных средств предприятий в финансировании инвестиций составляет уже около 60%, а доля кредитных средств в инвестициях — лишь около 9% (по итогам прошлого года).
При ключевой ставке ЦБ 19% (и соответствующем повышении стоимости денег), по мнению ряда экономистов, средняя рентабельность уже становится ниже такой ставки в аграрно-промышленном комплексе (она была чуть ниже 19% уже по итогам прошлого года), пищевой промышленности, производстве одежды, мебели, машиностроении, в транспорте и строительстве. Впрочем, во многих случаях работают иные механизмы, в том числе государственное субсидирование и различные госпрограммы. В том же сельском хозяйстве широко практикуется государственное субсидирование кредитов. Отчасти поэтому самый заметный рост капвложений сосредоточен в ограниченном количестве секторов. Таких как оборонно-промышленный комплекс, финансы, транспорт, логистика, важнейшие направления импортозамещения. Если жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и поспособствует снижению потребительского спроса, то это может, в первую очередь, привести к стагнации инвестиций в отраслях, непосредственно связанных с розничным потреблением. Под вопросом тогда и масштабная модернизация производства.
Это пока не самый критичный вопрос этого года: за первое полугодие прирост инвестиций в основной капитал составил 10,9%, это больше показателей и прошлого года (прирост на 9,8%) и позапрошлого (на 6,7%). Однако тревожит замедление роста вложений в машины и оборудование (при ускоренном наращивании инвестиций в нежилые здания и сооружения). При том что все понимают, что именно рост инвестиций (под расширение производства и удовлетворение спроса) — важный фактор снижения инфляционного давления. В условиях нынешней жесткой кредитно-денежной политики для стимулирования инвестиций нужно государственное поощрение. Помимо адресной поддержки из Фонда национального благосостояния это могут быть налоговые вычеты на инвестиции, а также фондовый рынок. Последний, правда, падает уже не первый месяц, во многом потому, что розничные инвесторы понесли деньги на депозиты. Доля сбережений россиян в ценных бумагах сейчас на минимумах — вряд ли больше 10−12%. Хотя есть варианты долгосрочных инвестиционных вложений по пенсионным программам. Но при условии четких гарантий по таким инвестициям для физлиц. ЦБ также предлагает субсидировать выход на биржу компаний, «реализующих проекты технологического суверенитета», но вряд ли тут будут большие объемы.
В любом случае, из нынешней ситуации на «голом монетаризме», то есть борьбе с инфляцией только методами повышения ключевой ставки (до 20−22% или еще выше?) не выехать.