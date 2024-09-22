Политолог Георгий Бовт: Деньги в банках — работают или нет?

Это пока не самый критичный вопрос этого года: за первое полугодие прирост инвестиций в основной капитал составил 10,9%, это больше показателей и прошлого года (прирост на 9,8%) и позапрошлого (на 6,7%). Однако тревожит замедление роста вложений в машины и оборудование (при ускоренном наращивании инвестиций в нежилые здания и сооружения). При том что все понимают, что именно рост инвестиций (под расширение производства и удовлетворение спроса) — важный фактор снижения инфляционного давления. В условиях нынешней жесткой кредитно-денежной политики для стимулирования инвестиций нужно государственное поощрение. Помимо адресной поддержки из Фонда национального благосостояния это могут быть налоговые вычеты на инвестиции, а также фондовый рынок. Последний, правда, падает уже не первый месяц, во многом потому, что розничные инвесторы понесли деньги на депозиты. Доля сбережений россиян в ценных бумагах сейчас на минимумах — вряд ли больше 10−12%. Хотя есть варианты долгосрочных инвестиционных вложений по пенсионным программам. Но при условии четких гарантий по таким инвестициям для физлиц. ЦБ также предлагает субсидировать выход на биржу компаний, «реализующих проекты технологического суверенитета», но вряд ли тут будут большие объемы.