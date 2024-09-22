Когда стоит закрывать вклад ради большей ставки: мнение эксперта

ЦБ в этом году повышал ставку дважды, и не такими резкими шагами. Сперва, в июле, — с 16 до 18%, а в сентябре — до 19%. Значительно ее повысили только прошлым летом — менее чем за месяц ключевая ставка выросла с 7,5 до 12%. И тогда была логика сменить вклады, если они среднесрочные и долгосрочные. Она присутствовала и в марте 2022-го, когда банки предлагали по коротким депозитам более 20% годовых.