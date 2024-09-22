Когда стоит закрывать вклад ради большей ставки: мнение эксперта

Банковский вклад устроен таким образом, что гарантируется минимальная ставка. Она прописана в договоре, и чтобы ее получить, нужно дождаться конца срока. В противном случае вся доходность обнулится, и начислят, как правило, только 0,01% — так называемую ставку «до востребования».
Если осталось несколько месяцев, особенно если речь о вкладе на два-три года, досрочно закрывать его не стоит. Новая ставка не компенсирует накопленную доходность, проще дождаться конца. Но когда прошло два-три месяца с момента открытия, а ставка по такому же вкладу заметно выросла, то вариант о закрытии рассмотреть можно — в зависимости от ситуации.
Закрывать ранее открытый вклад, чтобы открыть другой, на улучшенных условиях, имеет смысл только в одном случае, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
«Это имеет смысл делать, если доходность нового вклада на момент окончания ранее открытого будет выше, чем у первого. — говорит Зварич. — Если, например, вкладчик имеет годовой вклад, до окончания которого остается полгода, хочет закрыть его и открыть новый, тоже годовой, то здесь надо сравнивать итоговую доходность старого вклада с тем доходом, который принесет новый вклад в первые полгода своего существования».
Например, вкладчик открыл годовой депозит со ставкой в 16%, а спустя два месяца по такому же сроку доходность стала 19%. В таком случае за десять месяцев по новому вкладу он получит 15,84% годовых вместо 16%. А если на три года, то ситуация обратная: доходность превысит 53%, если открыть новый вклад, вместо 48% (при учете, что проценты не капитализируются).
То есть логика такая: нужно рассчитать доходность этих двух вкладов на одну дату — дату окончания старого вклада, что позволит сравнить их между собой. В большинстве случаев, отмечает Зварич, досрочное закрытие старого вклада и открытие нового нецелесообразно.
«Это может быть уместно, если первый вклад просуществовал короткое время, а банк улучшил условия по депозиту, либо в ситуации очень сильных изменений ставок по вкладам вслед за резким ростом ключевой», — говорит главный аналитик финансового маркетплейса. А это бывает редко и обычно связано с ситуациями, которые несут для экономики существенные риски.
ЦБ в этом году повышал ставку дважды, и не такими резкими шагами. Сперва, в июле, — с 16 до 18%, а в сентябре — до 19%. Значительно ее повысили только прошлым летом — менее чем за месяц ключевая ставка выросла с 7,5 до 12%. И тогда была логика сменить вклады, если они среднесрочные и долгосрочные. Она присутствовала и в марте 2022-го, когда банки предлагали по коротким депозитам более 20% годовых.
Сейчас важно помнить, что выгодные предложения могут действовать только для новых клиентов или для тех, кто давно не клал деньги на депозит. Если положить деньги на счет в том же банке, то надбавка может не действовать. Если такой вариант не устраивает, есть другие продукты: накопительные счета.