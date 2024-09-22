Каким будет курс рубля на неделе с 23 по 29 сентября 2024: прогноз эксперта

По итогам недели было зафиксировано ослабление рубля: официальный курс доллара США составил 92,6 рубля (+1,8% за неделю), китайского юаня — 13,04 рубля (+2,6%).
Снижение курса рубля, вероятнее всего, обусловлено отложенным влиянием падения цен на нефть: если в летние месяцы котировки барреля нефти марки Brent в среднем составляли 80−85 долл., то в первой половине сентября они в основном находились в коридоре 70−75 долл. При этом поддержку рублю продолжают оказывать высокие процентные ставки по рублевым инструментам.
На предстоящей неделе курс рубля может частично восстановиться в условиях подготовки к налоговому периоду. Курс доллара США, вероятно, будет составлять 91−93 рублей, китайского юаня — 12,9−13,2 рубля.
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