Как изменятся цены на технику в России с 1 октября 2024 года

В октябре цены на бытовую технику в России могут вырасти на 10−18%, рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова.
Она напомнила, что резкий рост цен на бытовую технику произошел на фоне повышения Банком России 13 сентября ключевой ставки до 19% и ужесточения условий ввоза техники в страну.
Уже в августе наблюдался общий рост цен на бытовую технику на 7,6% по сравнению с прошлым годом. И, конечно, в этих условиях российские потребители опасаются продолжающегося роста инфляции.
Если инфляция не меняется, производители могут повышать цены на продукцию, чтобы сохранить маржу прибыли, указывает доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Ольга Еременко.
Покупатели, в свою очередь, боятся дефицита бытовой техники, причем любой, начиная от холодильников и заканчивая микроволновыми печами и тостерами, поэтому, как отмечает Татьяна Суворова, вырос внутренний спрос на эти товары.
Производители также указывают на рост себестоимости товаров бытовой техники за счет повышения цен на импортные комплектующие на 10−15%. А некоторые детали, по словам Татьяны Суворовой, скоро невозможно будет купить в условиях ужесточения санкций и запрета на ввоз в Россию, например, термоизоляции для производства холодильников.
«В силу несбалансированности рынка в октябре стоит ожидать повышения цен на бытовую технику на 10−18%, что связано в первую очередь со снижением поставок бытовой техники из Китая и, соответственно, снижением предложения», — объясняет эксперт.
При этом, если ритейлеры и будут предлагать традиционные скидки, то незначительные. Татьяна Суворова рекомендует в октябре тщательно отслеживать эти скидки или приобретать бытовую технику моделей 2022 и 2023 года.
По мнению Ольги Еременко, еще одним важным фактором повышения цен может стать рост спроса в связи с предстоящими холодами. Обычно в это время многие обновляют обогреватели, заменяют духовые шкафы и микроволновые печи.
По ее оценкам, цены на бытовую технику могут вырасти следующим образом:
- Импортные холодильники — с 45 000 до 54 000 рублей;
- Бюджетные ноутбуки — с 30 000 до 35 000 — 36 000 рублей;
- Популярные модели смартфонов — на 5000−7000 рублей;
- Холодильники отечественного — на 3000−4000 рублей;
- Телевизоры LG могут вырасти в пределах 2000−3000 рублей;
- Смартфон среднего класса 2023 года выпуска можно будет приобрести за 18 000 — 20 000 рублей, а модель 2024 года — за 25 000 — 28 000 рублей.
Зато стиральную машину прошлогодней модели можно будет купить на 5000−7000 рублей дешевле, чем новинку.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».