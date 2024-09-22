Как изменятся цены на технику в России с 1 октября 2024 года

Производители также указывают на рост себестоимости товаров бытовой техники за счет повышения цен на импортные комплектующие на 10−15%. А некоторые детали, по словам Татьяны Суворовой, скоро невозможно будет купить в условиях ужесточения санкций и запрета на ввоз в Россию, например, термоизоляции для производства холодильников.