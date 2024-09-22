Депутаты призвали запретить активную рекламу «раздолжнителей»

Ограничения коснутся так называемых «раздолжнителей», которые в ходе агрессивной рекламы дают неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях освобождения от долга и не придерживаются стандартов качества оказываемых услуг, говорит глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В ФАС неоднократно поступали жалобы граждан на подобную рекламу, за что компании штрафовали. Фразы «спишем любые долги перед банками, МФО, налоговой», «гарантия 100%», «сохраним имущество» и «можно списать все долги раз в пять лет» смущали не только потребителей, но и ведомство. Данные эти, конечно, вводят в заблуждение — относительно гарантированной возможности освобождения от всех долгов без каких-либо расчетов с кредиторами и последствий — и являются недобросовестной конкуренцией: полные условия непонятны, отмечали управления ФАС в своих решениях.
И под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, дополнительно тратят деньги на посреднические услуги. Хотя есть бесплатные механизмы по смягчению долговой нагрузки — кредитные каникулы и процедура внесудебного банкротства, указывается в пояснительной записке.
Реклама полного списания долгов, а по сути, банкротства, стала действительно приобретать массовый характер, подтверждает Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Заказчики такой рекламы продают гражданам свои услуги по сопровождению процедуры банкротства.
«И бывают случаи, когда стоимость таких “услуг” превышает размер долга гражданина перед банком, — говорит Волков. — Конечно, от таких “раздолжнителей” страдают как сами граждане, не понимающие последствий банкротства, так и банки, заемщиков которых учат не платить по своим обязательствам».
С января начали действовать более жесткие правила рекламы кредитов с низкими ставками. Как рассказал «РГ» Алексей Войлуков, профессор MBA бизнес-практики по цифровым финансам в РАНХиГС, прошел первое чтение закон о рекламе, который сделает ситуацию еще прозрачнее для потребительского кредитования. Там предусматривается шрифт, расположение полной стоимости кредита, QR-код на страницу с детальными условиями и фраза о потенциальных рисках.
При этом специальное регулирование для недобросовестной рекламы списания «всех» долгов отсутствует. Депутаты предлагают запретить размещение в рекламе гарантий освобождения гражданина от платежей и долга (в том числе даже упоминать возможность всего списания) и дополнительно указывать информацию о возможности бесплатной процедуры банкротства, говорится в документе. Предполагается запрет на утверждение о возможности (или призывы) не платить кредит.
«Такие обманчивые обещания располагают определённые группы граждан брать кредиты в расчете на списание долгов, что по сути является преступлением и склонением к его совершению. Отсутствие такой рекламы совместно с просветительской деятельностью позволят гражданам быть более ответственными в финансовых вопросах», — считает Владимир Шалаев, адвокат, партнер компании «Правовая группа». Реклама списания долгов, по его словам, часто бывает слишком агрессивной и может ввести граждан в заблуждение.
В частности, депутаты предлагают, чтобы реклама предупреждала об ограничениях в правах и негативных последствиях банкротства. Если это было по радио и по телевизору, то прозвучать должно не менее трех секунд. Во втором случае, как и на баннерной рекламе, такой информации должно быть отведено не менее чем десять процентов площади.
Но есть шанс, что компании адаптируются и будут использовать другие рекламные формулировки, не меняющие сути оказываемых услуг, считает адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Запретить все потенциальные формулировки ввиду богатства русского языка просто невозможно». — отмечает он. И давать «гарантии» списания юрфирмы могут лично на встречах, не упоминая в рекламе.
Сейчас наблюдается рост банкротств. В сравнении с первым кварталом 2023 года в 2024-м показатель вырос почти на 26%, приводит цифры представитель НБКИ. «Собственно динамика банкротства в значительной степени обусловлена активностью такого рода посредников. При этом проблематика банкротства частных заемщиков стала настолько болезненной для кредиторов, что некоторое время назад банки обратились к НБКИ с просьбой о разработке специальной скоринговой модели, которая могла бы оценить вероятность банкротства частного заемщика», — рассказал он «Российской газете».
Само по себе личное банкротство, или объявление себя финансово несостоятельным, процедура непростая. Закон, распространяющийся на физлиц, вступил в силу 1 октября 2015 года. Есть у него множество негативных последствий: новые кредиты и займы нельзя получить в течение пяти лет, появляются ограничения на занимаемые должности, регистрацию в качестве ИП и другие. К тому же от всех долгов избавиться не получится: платежи по алиментам, например, или за ЖКХ не списываются. А реализуется банкротство нередко за счет имущества, которое могут продать в рамках процедуры.
При этом с сентября 2020 года в России стал применяться и упрощенный механизм внесудебного банкротства. Но распространяется он не на всех, а на наименее защищенные группы граждан, например, на тех, у кого нет своего имущества, небольшие доходы и сумма долга. Оно инициируется через МФЦ и бесплатно. За судебную процедуру, в свою очередь, нужно отдать десятки тысяч рублей, а иногда и больше 100−200 тысяч рублей.