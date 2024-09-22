Депутаты призвали запретить активную рекламу «раздолжнителей»

Само по себе личное банкротство, или объявление себя финансово несостоятельным, процедура непростая. Закон, распространяющийся на физлиц, вступил в силу 1 октября 2015 года. Есть у него множество негативных последствий: новые кредиты и займы нельзя получить в течение пяти лет, появляются ограничения на занимаемые должности, регистрацию в качестве ИП и другие. К тому же от всех долгов избавиться не получится: платежи по алиментам, например, или за ЖКХ не списываются. А реализуется банкротство нередко за счет имущества, которое могут продать в рамках процедуры.