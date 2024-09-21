Юрист объяснил, когда суд может отказать вам в банкротстве

Так, гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, когда он не может исполнить денежные или налоговые обязательства перед одними кредиторами, если рассчитается с долгами перед другими кредиторами. Кроме того, размер обязательств должен быть не меньше 500 тысяч рублей. Должнику в этом случае необходимо подать заявление не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал о нехватке средств.