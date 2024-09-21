Юрист объяснил, когда суд может отказать вам в банкротстве

Он разъяснил, что в одних случаях подача гражданином в суд заявления о признании себя банкротом является его обязанностью, а в других — только правом.
Так, гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, когда он не может исполнить денежные или налоговые обязательства перед одними кредиторами, если рассчитается с долгами перед другими кредиторами. Кроме того, размер обязательств должен быть не меньше 500 тысяч рублей. Должнику в этом случае необходимо подать заявление не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал о нехватке средств.
А право на подачу в арбитражный суд заявления о признании себя банкротом возникает в случаях, когда:
- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные и налоговые обязательства, срок исполнения которых наступил;
- более чем 10% совокупного размера денежных и налоговых обязательств, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем 1 месяца;
- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
- есть постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Данилов отмечает, что, если признаков несостоятельности или недостаточности имущества нет, и если против гражданина уже идет дело о банкротстве, то в принятии заявления могут отказать.
Кроме того, заявление оставят без движения, если оно не соответствует требованиям закона.
Если должник не исправит недостатки, приведенные в определении арбитражного суда, в установленный срок, то заявление вернут.
Если заявление о банкротстве было принято, а расчеты с кредиторами в процедурах банкротства завершены, гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Но есть случаи, когда в освобождении банкрота от исполнения обязательств могут отказать. «Недобросовестность гражданина — критерий для отказа в освобождения его от исполнения обязательств перед кредиторами», — указывает эксперт.
Данилов поясняет, что отказ возможен в отношении гражданина, который привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве.
Суд также откажет, если вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина.
Отказ будет и в случае, если не были предоставлены необходимые сведения или указаны заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина.
Еще одно основание для отказа — если при возникновении или исполнении обязательства по долгам были выявлены незаконные действия. Например, совершего мошенничество, злостное уклонение от погашения кредита или уплаты налогов, предоставление заведомо ложных данных при получении кредита, сокрытие или умышленное уничтожение имущества.
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