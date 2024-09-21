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Трамп выпустит собственные коллекционные монеты «трампкоины»

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представил коллекционные серебряные монеты «трампкоины» с собственным портретом.

Источник: Reuters

«Сегодня мы объявляем о запуске “трампкоинов” — настоящего символа величия Америки. Эти монеты были разработаны мной и отчеканены в США. Лимитированные коллекционные монеты напоминают о нашей борьбе за свободу, процветание и стремление поставить Америку на первое место. Это больше чем просто предмет коллекционирования. Это свидетельство стойкости и силы американских граждан», — заявил Трамп. Видеозапись была опубликована в X (ранее Twitter).

Памятную монету с портретом Трампа можно будет приобрести за $100 с 25 сентября. «Монеты предназначены только для коллекционирования, а не для инвестиций», — говорится в описании монет на посвященном им сайте.