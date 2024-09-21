Трамп выпустит собственные коллекционные монеты «трампкоины»

«Сегодня мы объявляем о запуске “трампкоинов” — настоящего символа величия Америки. Эти монеты были разработаны мной и отчеканены в США. Лимитированные коллекционные монеты напоминают о нашей борьбе за свободу, процветание и стремление поставить Америку на первое место. Это больше чем просто предмет коллекционирования. Это свидетельство стойкости и силы американских граждан», — заявил Трамп. Видеозапись была опубликована в X (ранее Twitter).