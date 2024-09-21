Правительство утвердило методику прогноза потребности экономики в кадрах

Министр труда Антон Котяков в сентябре 2023 года заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольший спрос сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.