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Правительство утвердило методику прогноза потребности экономики в кадрах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении методики формирования прогноза потребности российской экономики в кадрах на пятилетний период. Кадровый прогноз будет рассчитываться ежегодно. Он основывается на показателях спроса на рабочую силу.

Источник: Freepik

Прогноз потребности в кадрах формируется по видам экономической деятельности и субъектам России на основе данных, представляемых участниками разработки прогноза — федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органы субъектов РФ. Актуализировать методику формирования прогноза поручено Минтруду.

В основу формирования прогноза входят в том числе официальная статистическая отчетность, данные демографического прогноза Росстата, результаты всероссийского опроса работодателей, а также отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры и технологического прогресса на потребности в кадрах.

Министр труда Антон Котяков в сентябре 2023 года заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольший спрос сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.

Решать проблему будущего неудовлетворенного спроса правительство предлагает за счет сбора данных о том, какие именно специалисты будут нужны предприятиям, и изменения контрольных цифр приема. Для этого с 2025 года будет запущен новый нацпроект «Кадры».