Правительство утвердило методику прогноза потребности экономики в кадрах

Прогноз потребности в кадрах формируется по видам экономической деятельности и субъектам России на основе данных, представляемых участниками разработки прогноза — федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органы субъектов РФ. Актуализировать методику формирования прогноза поручено Минтруду.
В основу формирования прогноза входят в том числе официальная статистическая отчетность, данные демографического прогноза Росстата, результаты всероссийского опроса работодателей, а также отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры и технологического прогресса на потребности в кадрах.
Министр труда Антон Котяков в сентябре 2023 года заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольший спрос сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.
Решать проблему будущего неудовлетворенного спроса правительство предлагает за счет сбора данных о том, какие именно специалисты будут нужны предприятиям, и изменения контрольных цифр приема. Для этого с 2025 года будет запущен новый нацпроект «Кадры».