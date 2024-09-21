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Названы самые необычные экономические индексы мира

Самый популярный из нестандартных экономических показателей — «Индекс Биг Мака» (1986 г.) — признан инструментом для оценки стоимости валюты. Об этом рассказала Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В основе этого индекса лежит предположение о том, что идентичные товары должны стоить одинаково, независимо от того, где они куплены.

Разница в местных ценах на Биг Маки показывает, каким должен быть справедливый обменный курс. «Если этот курс меньше, чем официальный, то местная валюта недооценена, если больше — то переоценена по отношению к сравниваемой», — объясняет экономист.

Аналогом можно считать «индекс Латте», рассчитанный по его цене в сети кофеен Starbucks (Stars Coffee).

Выяснилось, что в России продают один из самых дорогих кофе: 4,1 доллара (375 рублей) за 300 мл латте, в США данный показатель составил 2,7 доллара (270 рублей).

К «продуктовым» можно отнести индексы «Оливье» и «Борща», добавляет Ольга Лебединская. Оба индекса показывают, на сколько процентов выросла цена на продукты, которые используются россиянами для приготовления салата оливье.

Еще один «продуктовый» индекс — «Индекс шампанского». По логике исследователей, чем лучше состояние экономики, тем больше спрос на шампанское и игристые вина.

Не менее интересен «Индекс небоскребов». По мнению автора индекса, Эндрю Лоуренса, небоскребы начинают возводить во время «значительного строительного бума». Процесс продолжается во время рецессии и завершается с наступлением кризиса.

«Индекс мужского нижнего белья», по мнению Ольги Лебединский, — весьма спорный, но занимательный. Автор Роберт Крулвич заметил, что мужчины покупают трусы относительно редко, поэтому их продажи довольно постоянны. Падение их объема свидетельствует о крайней ограниченности финансов половины населения мира.

Есть и другой схожий «женский» индекс — «Индекс губной помады», согласно которому в трудные времена женщины будут тратить больше средств на мелкие предметы роскоши, такие как помада. В 2001 году Леонард Лаудер, глава легендарной американской корпорации Estee Lauder, развил эту теорию дальше: если продажи красной помады зашкаливают, страна приближается к кризису.

В фэшн-индустрии нашли и другую закономерность: аксессуары, одежда и обувь из крокодиловой кожи, продажи которых целиком и полностью зависят от платежеспособности зажиточных клиентов.

«Чем хуже экономическая ситуация, тем в большем выигрыше крокодилы, которых никто не трогает как в дикой природе, так и на специальных крокодиловых фермах, так как сумочки из крокодиловой кожи становятся недоступными даже для богатых покупателей», — говорит эксперт.

В мире моды был разработан и самый старый из забавных индексов (1926 г.) — индекс длины юбки: чем лучше времена, тем короче становятся юбки. И, наоборот, сложная экономическая ситуация не способствует покупке колготок.

У социологов есть свой индекс — индекс крепкой семьи. Согласно их наблюдениям, наши женщины не склонны бросать вторую половинку в беде, а мужчины сокращают статью затрат «на любовницу», поскольку денег и так не хватает.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».