Названы самые необычные экономические индексы мира

В основе этого индекса лежит предположение о том, что идентичные товары должны стоить одинаково, независимо от того, где они куплены.
Разница в местных ценах на Биг Маки показывает, каким должен быть справедливый обменный курс. «Если этот курс меньше, чем официальный, то местная валюта недооценена, если больше — то переоценена по отношению к сравниваемой», — объясняет экономист.
Аналогом можно считать «индекс Латте», рассчитанный по его цене в сети кофеен Starbucks (Stars Coffee).
Выяснилось, что в России продают один из самых дорогих кофе: 4,1 доллара (375 рублей) за 300 мл латте, в США данный показатель составил 2,7 доллара (270 рублей).
К «продуктовым» можно отнести индексы «Оливье» и «Борща», добавляет Ольга Лебединская. Оба индекса показывают, на сколько процентов выросла цена на продукты, которые используются россиянами для приготовления салата оливье.
Еще один «продуктовый» индекс — «Индекс шампанского». По логике исследователей, чем лучше состояние экономики, тем больше спрос на шампанское и игристые вина.
Не менее интересен «Индекс небоскребов». По мнению автора индекса, Эндрю Лоуренса, небоскребы начинают возводить во время «значительного строительного бума». Процесс продолжается во время рецессии и завершается с наступлением кризиса.
«Индекс мужского нижнего белья», по мнению Ольги Лебединский, — весьма спорный, но занимательный. Автор Роберт Крулвич заметил, что мужчины покупают трусы относительно редко, поэтому их продажи довольно постоянны. Падение их объема свидетельствует о крайней ограниченности финансов половины населения мира.
Есть и другой схожий «женский» индекс — «Индекс губной помады», согласно которому в трудные времена женщины будут тратить больше средств на мелкие предметы роскоши, такие как помада. В 2001 году Леонард Лаудер, глава легендарной американской корпорации Estee Lauder, развил эту теорию дальше: если продажи красной помады зашкаливают, страна приближается к кризису.
В фэшн-индустрии нашли и другую закономерность: аксессуары, одежда и обувь из крокодиловой кожи, продажи которых целиком и полностью зависят от платежеспособности зажиточных клиентов.
«Чем хуже экономическая ситуация, тем в большем выигрыше крокодилы, которых никто не трогает как в дикой природе, так и на специальных крокодиловых фермах, так как сумочки из крокодиловой кожи становятся недоступными даже для богатых покупателей», — говорит эксперт.
В мире моды был разработан и самый старый из забавных индексов (1926 г.) — индекс длины юбки: чем лучше времена, тем короче становятся юбки. И, наоборот, сложная экономическая ситуация не способствует покупке колготок.
У социологов есть свой индекс — индекс крепкой семьи. Согласно их наблюдениям, наши женщины не склонны бросать вторую половинку в беде, а мужчины сокращают статью затрат «на любовницу», поскольку денег и так не хватает.
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