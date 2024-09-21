Названы самые необычные экономические индексы мира

Есть и другой схожий «женский» индекс — «Индекс губной помады», согласно которому в трудные времена женщины будут тратить больше средств на мелкие предметы роскоши, такие как помада. В 2001 году Леонард Лаудер, глава легендарной американской корпорации Estee Lauder, развил эту теорию дальше: если продажи красной помады зашкаливают, страна приближается к кризису.