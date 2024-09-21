Малый бизнес не в настроении. Индекс состояния МСП снизился до минимума этого года

В августе лишь 35% субъектов МСП проявляли «кредитный интерес», о неготовности брать кредит сообщили 28% компаний — это максимум за все время наблюдений. В результате доля МСП, получивших новый кредит и уже имеющих действующий, снизилась до 27%, на 2 п. п. за месяц. «На фоне жесткой денежно-кредитной политики компаниям становится сложнее развивать текущие бизнес-проекты и планировать новые, в том числе с помощью заемного финансирования. Такая ситуация в целом создает финансовые риски для сегмента МСП, который наиболее чувствителен к изменениям рынка и нуждается в поддержке в условиях экономических преобразований», — отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.