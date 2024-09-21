Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 октября 2024 года

Стоимость бензина в октябре вряд ли превысит сентябрьские показатели. Об этом рассказала Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.
Эксперт напомнила, что цены на бензин на российском внутреннем рынке зависят от следующих факторов:
— достаточности объемов предложения на рынке с учетом дифференцированного регионального спроса;
— наличия полной информационной картины рынка с учетом статистики запасов, производства и распределения;
— индикаторов цен внешнего рынка на нефть и нефтепродукты, которые учитываются при расчете обратного акциза и демпфирующей компоненты;
— объемов реализации топлива на биржевой площадке;
— объемов реализации бензина на экспорт (в настоящее время в рамках индикативного баланса);
— сезонных изменений спроса на топливо.
С первого марта в России действует запрет на вывоз бензина за пределы ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, с августа его действие возобновилось. Власти продлили эмбарго до конца декабря, чтобы поддерживать стабильность на рынке в период сезонного спроса.
«С учетом контроля регулятора за ценообразованием, сохранения запрета на экспорт бензина и наблюдаемого тренда по снижению мировых цен на нефтепродукты, в базовом сценарии можно ожидать, что средневзвешенная стоимость бензина АИ-92 по итогам октября не превысит сентябрьскую отметку», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».