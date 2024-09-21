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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 октября 2024 года

Прогноз эксперта о том, какие изменения ожидаются в ценах на топливо с 1 октября 2024 года в России. Рассказываем, какие факторы повлияют на стоимость бензина в октябре и как это может отразиться на вашем бюджете.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Стоимость бензина в октябре вряд ли превысит сентябрьские показатели. Об этом рассказала Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

Эксперт напомнила, что цены на бензин на российском внутреннем рынке зависят от следующих факторов:

— достаточности объемов предложения на рынке с учетом дифференцированного регионального спроса;

— наличия полной информационной картины рынка с учетом статистики запасов, производства и распределения;

— индикаторов цен внешнего рынка на нефть и нефтепродукты, которые учитываются при расчете обратного акциза и демпфирующей компоненты;

— объемов реализации топлива на биржевой площадке;

— объемов реализации бензина на экспорт (в настоящее время в рамках индикативного баланса);

— сезонных изменений спроса на топливо.

С первого марта в России действует запрет на вывоз бензина за пределы ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, с августа его действие возобновилось. Власти продлили эмбарго до конца декабря, чтобы поддерживать стабильность на рынке в период сезонного спроса.

«С учетом контроля регулятора за ценообразованием, сохранения запрета на экспорт бензина и наблюдаемого тренда по снижению мировых цен на нефтепродукты, в базовом сценарии можно ожидать, что средневзвешенная стоимость бензина АИ-92 по итогам октября не превысит сентябрьскую отметку», — заключила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».