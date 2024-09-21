Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 октября 2024 года

Cтоимость новых автомобилей, несмотря на наличие факторов, способствующих их подорожанию, вряд ли резко возрастет с первого октября, рассказывают эксперты.
Игра вдолгую
Этой осенью есть несколько корректирующих факторов ценообразования на машины. Речь идет о повышении утилизационного сбора (в рамках первого этапа с 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы будет проиндексирован на 70−85%), а также рост ключевой ставки Центрального банка до 19%.
Поэтому понятно, что движение может быть в сторону корректировки ценообразования. Однако, по мнению доцента кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артема Меренкова, однозначно, это произойдет не сразу, ведь «товаропроводящая сеть имеет определенный лаг».
И эти новости, так или иначе, рынок ожидал, как с точки зрения объема продаж — люди старались скорее закрывать сделки, приобретать автомобили, брать кредиты, так и с точки зрения подготовки самих сетей, которые стремились сделать определенный запас.
«Запас автомобилей по старым ценникам есть. То есть, это точно будет не сиюминутная корректировка. Тем не менее, можно говорить о том, что увеличение цен на 5−10% возможно до конца года», — полагает эксперт.
Кроме того, эти факторы будут играть вдолгую, значит, еще сложнее станет взять кредит, а утильсбор повлечет за собой рост стоимости ввозных автомобилей в зависимости от литража.
Несмотря на дополнительные издержки на оплату утильсбора, который будет включаться в конечную стоимость автомобилей, стоимость новых автомобилей вряд ли резко возрастет непосредственно с первого октября, считает и руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
«Скорее всего, повышение будет происходить постепенно — на несколько процентов в месяц. Возможно, что до конца года стоимость новых авто в итоге увеличится примерно на 10%», — также предполагает он.
При этом эксперт не ожидает существенного снижения продаж новых автомобилей ни в октябре, ни до конца года, в том числе благодаря большим дилерским запасам на складах, а также спецпредложениям от производителей и дилеров на покупку новых авто.
Альтернативы импорту нет
Как отмечает Дмитрий Плеханов, аналитик Института комплексных стратегических исследований, в текущих условиях альтернативы импорту на рынке легковых автомобилей практически нет.
Внутреннее производство продолжает восстанавливаться более медленными темпами по сравнению с общим объемом продаж. Отношение выпуска к продажам с начала года снизилось до 45% по сравнению с 51% по итогам прошлого года.
До 2022 года этот показатель составлял около 85%, то есть доля импорта в продажах находилась на уровне 15%, а сейчас превышает 50%.
Поэтому, по оценкам Плеханова, даже с повышением утилизационного сбора объем поставок импортных легковых автомобилей в страну (в основном из Китая) существенно не снизится. Объем отложенного с 2022 года спроса остается все еще довольно большим.
На что может повлиять повышенный утилизационный сбор, так это, по мнению аналитика, на структуру продаж.
«Можно ожидать расширения поставок более дешевых моделей автомобилей и моделей в более дешевых комплектациях. Эта тенденция уже наблюдается с начала года, средняя цена автомобилей, поставляемых из Китая, снизилась за первое полугодие на 18%», — указывает Плеханов.
Что касается локализации производства внутри страны, то процесс только разворачивается. И говорить о том, что это произойдет быстро, не приходится, признает Меренков. Ведь производство живет по определенным законам и жизненным циклам.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».