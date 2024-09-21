Эвакуированным жителям Курской области выплатят еще по 10 тыс. рублей

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас в регионе, а также в соседних с ним Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули более 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов. Всего, по оценкам властей, эвакуации подлежат 180 тыс. человек.