Эвакуированным жителям Курской области выплатят еще по 10 тыс. рублей

«Дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит предоставить гражданам средства на самые срочные расходы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Речь идет именно о дополнительной выплате. В связи режимом ЧС федерального масштаба, жители Курской области также могут претендовать на единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. на человека. Также правительство в августе выплачивало единоразовую выплату в размере 10 тыс. руб. на человека. 29 августа ее получили около 100 тыс. пострадавших жителей региона.
Также предусмотрены выплаты для тех, кто потерял имущество: за частичную утрату имущества — 75 тыс. руб., за полную — 150 тыс. руб. Родственникам погибших будут выплачивать по 1,5 млн руб. Размер компенсаций пострадавшим, получившим средний или тяжкий вред здоровью, составит 600 тыс. руб. В случаях легкого вреда здоровью размер выплаты составит 300 тыс. руб.
По данным МЧС, общая сумма выплат пострадавшим от обстрелов жителям региона области на 20 сентября составила 7,1 млрд руб. Помощь в связи с утратой имущества была назначена 35 тыс. гражданам на общую сумму 5,2 млрд руб. На единовременную выплату по 15 тыс. руб. подали заявления 7 тыс. человек. По этим заявлениям выплачено уже 1,9 млрд руб.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас в регионе, а также в соседних с ним Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. По данным губернатора Курской области Алексея Смирнова на 11 сентября, свои дома покинули более 150 тыс. жителей приграничных муниципалитетов. Всего, по оценкам властей, эвакуации подлежат 180 тыс. человек.