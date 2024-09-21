Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, на какие площади имеют право собственники квартир

Согласно статье 36 Жилищного кодекса, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в МКД. Об этом рассказала эксперт по управлению недвижимостью Юлия Соловьева.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Это, по ее словам, означает, что все площади и земельный участок со всем благоустройством, при условии, что он откадастрирован в собственность, принадлежат владельцам квартир в долях, пропорционально размеру площади квартиры/машиноместа/кладовки/коммерческого помещения.

«Речь идет о таких помещениях как межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы», — объясняет эксперт.

Также сюда можно отнести другие помещения в доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов. В том числе помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физкультурой и спортом, и даже не принадлежащие отдельным собственникам машиноместа.

«Собственники могут пользоваться и распоряжаться всеми этими помещениями, при этом отвечая за их содержание», — уверяет Юлия Соловьева.

Обычно в многоквартирных домах правила проживания утверждаются на общем собрании собственников. В них жители договариваются между собой об условиях пользования общими помещениями.

Для принятия решения необходимо набрать более 50% голосов, при этом расчет ведется по площадям.

Также собственники могут провести общее собрание и утвердить правила распоряжения общим имуществом, в том числе в коммерческих целях. Но для этого необходимо набрать две трети от всех голосов, рассказала Юлия Соловьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».