Эксперт рассказала, на какие площади имеют право собственники квартир

Также сюда можно отнести другие помещения в доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов. В том числе помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физкультурой и спортом, и даже не принадлежащие отдельным собственникам машиноместа.