Эксперт рассказала, на какие площади имеют право собственники квартир

Это, по ее словам, означает, что все площади и земельный участок со всем благоустройством, при условии, что он откадастрирован в собственность, принадлежат владельцам квартир в долях, пропорционально размеру площади квартиры/машиноместа/кладовки/коммерческого помещения.
«Речь идет о таких помещениях как межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы», — объясняет эксперт.
Также сюда можно отнести другие помещения в доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов. В том числе помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физкультурой и спортом, и даже не принадлежащие отдельным собственникам машиноместа.
«Собственники могут пользоваться и распоряжаться всеми этими помещениями, при этом отвечая за их содержание», — уверяет Юлия Соловьева.
Обычно в многоквартирных домах правила проживания утверждаются на общем собрании собственников. В них жители договариваются между собой об условиях пользования общими помещениями.
Для принятия решения необходимо набрать более 50% голосов, при этом расчет ведется по площадям.
Также собственники могут провести общее собрание и утвердить правила распоряжения общим имуществом, в том числе в коммерческих целях. Но для этого необходимо набрать две трети от всех голосов, рассказала Юлия Соловьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».