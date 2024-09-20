Юрист предупредила о последствиях пропуска срока для принятия наследства

Если нотариус получит письменное согласие (заявление) на принятие наследства лицом, пропустившим срок, от всех наследников, принявших наследство, то нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство и выдаст всем наследникам новые свидетельства.
Юрист обращает внимание на форму, в которой может быть выдано такое согласие:
• оно может быть оформлено всеми наследниками в качестве единого документа непосредственно у нотариуса, у которого открыто наследственное дело;
• наследники могут подать такие заявления по отдельности нотариусу по месту открытия наследства;
• оно может быть передано нотариусу третьим лицом или направлено по почте, в этом случае подпись наследников на документе должна быть засвидетельствована нотариусом или другим уполномоченным лицом.
Срок для принятия наследства наследником во внесудебном порядке закон не ограничивает, указывает адвокат.
Наследник также может обратиться в суд для восстановления пропущенного срока для принятия наследства при одновременном соблюдении двух условий:
Во-первых, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, например, из-за тяжелой болезни, беспомощного состояния, неграмотности.
Кроме того, исходя из судебной практики, уважительным причинами признают незнание бывшим супругом о наличии завещания в его пользу, а также бездействие законного представителя, приведшее к пропуску срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства малолетним.
По словам адвоката, не являются уважительными кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества, пропуск срока по причине отсутствия общения с наследодателем, нахождение наследника в местах лишения свободы, несообщение нотариусу информации о других наследниках.
Во-вторых, наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Если наследник пропустит данный срок, то он лишается права на восстановление срока принятия наследства.
«Если суд удовлетворяет требование о восстановлении срока для принятия наследства, то в решении определяются новые доли всех наследников в наследственном имуществе, признаются недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство полностью или в части», — рассказала Татьяна Овцынова.
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