Юрист предупредила о последствиях пропуска срока для принятия наследства

Закон устанавливает шестимесячный срок для принятия наследства, который исчисляется с момента смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока вопрос о принятии наследником наследства разрешается как в судебном, так и во внесудебном порядке. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.