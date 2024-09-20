В ПСБ сообщили о росте инвестиционной активности женщин

«Мы стремимся привлечь как можно больше участниц нашего проекта “Женское лидерство в инвестициях”, в том числе в регионах, где сегодня женщины реализуют яркие бизнес-проекты в самых разных отраслях экономики, способствуя повышению как инвестиционной привлекательности территорий, так и уровню жизни населения», — рассказала Подгузова на бранче «Инвестиции для женщин как залог финансовой стабильности в семье».
По ее словам, цифровые технологии сделали инвестиции доступными и открыли новые финансовые возможности для женщин в любой точке страны. «Инвестиции и пассивный доход позволяют женщине эффективно справляться с жизненными вызовами», — отметила Подгузова.
Участники дискуссии обсудили экономические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, и рассмотрели, как как достижение финансовой свободы влияет на решение такой задачи по построению полноценной семьи.
Подгузова, в частности, обратила внимание на рост финансовой и инвестиционной грамотности среди женщин, увеличение числа используемых инструментов инвестирования и их эффективное комбинирование, интерес к социальному инвестированию, активное использование цифровых платформ для получения дополнительного дохода.
В рамках форума также прошла сессия «Франшиза как социально-экономическая инновация. Женский взгляд: от развития социального предпринимательства к развитию социальной сферы». На мероприятии Подгузова отметила рост инвестиционной динамики среди женщин, усиление их роли женщин в современном обществе и в предпринимательстве. «Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, — рестораны, кафе, салоны красоты, досуговые центры и не только — становится территорией женского предпринимательства. По итогам замера НАФИ в 2023 году, Индекс женской предпринимательской активности в России составил 74 п..п. — это абсолютный максимум с 2015 года», — сказала Подгузова.