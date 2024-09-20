В ПСБ сообщили о росте инвестиционной активности женщин

В рамках форума также прошла сессия «Франшиза как социально-экономическая инновация. Женский взгляд: от развития социального предпринимательства к развитию социальной сферы». На мероприятии Подгузова отметила рост инвестиционной динамики среди женщин, усиление их роли женщин в современном обществе и в предпринимательстве. «Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, — рестораны, кафе, салоны красоты, досуговые центры и не только — становится территорией женского предпринимательства. По итогам замера НАФИ в 2023 году, Индекс женской предпринимательской активности в России составил 74 п..п. — это абсолютный максимум с 2015 года», — сказала Подгузова.