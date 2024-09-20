В Китае представили экспозицию российского вина

«Российское вино продолжает свой непростой путь к сердцам китайского потребителя, — сообщил ТАСС председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. — Аудитория огромна, но, чтобы отвоевать место на этом рынке, нужно серьезно потрудиться». Концепция российского стенда, уточнил он, заключается в том, чтобы познакомить китайских потребителей и бизнесменов с российской индустрией виноделия, с помощью современных мультимедийных инсталляций рассказав о ее богатой истории и наследии.
Цифры продаж российского производителя «Абрау-Дюрсо» в Китае, отметил Титов, «постепенно растут, и офлайн, и онлайн, особенно на платформе JD». Пространство для конкуренции, считает он, большое, поскольку себестоимость производства вин в Китае «достаточно высокая».
«Рассчитываем на продвижение и крепких напитков из своей линейки», — добавил Титов. Он назвал ром Danza del Fuego, настойку «7 овощей» и «впечатляющий своим изменением цвета» джин «Хамелеон».
8-я международная выставка «Шелковый путь» проходит в древнем Сиане