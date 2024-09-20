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В Китае представили экспозицию российского вина

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Экспозиция «Путь российского вина» представлена на открывшейся в Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) международной выставке «Шелковый путь».

Источник: Комсомольская правда

«Российское вино продолжает свой непростой путь к сердцам китайского потребителя, — сообщил ТАСС председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. — Аудитория огромна, но, чтобы отвоевать место на этом рынке, нужно серьезно потрудиться». Концепция российского стенда, уточнил он, заключается в том, чтобы познакомить китайских потребителей и бизнесменов с российской индустрией виноделия, с помощью современных мультимедийных инсталляций рассказав о ее богатой истории и наследии.

Цифры продаж российского производителя «Абрау-Дюрсо» в Китае, отметил Титов, «постепенно растут, и офлайн, и онлайн, особенно на платформе JD». Пространство для конкуренции, считает он, большое, поскольку себестоимость производства вин в Китае «достаточно высокая».

«Рассчитываем на продвижение и крепких напитков из своей линейки», — добавил Титов. Он назвал ром Danza del Fuego, настойку «7 овощей» и «впечатляющий своим изменением цвета» джин «Хамелеон».

8-я международная выставка «Шелковый путь» проходит в древнем Сиане 20—24 сентября. Эта площадка была основана еще в 1997 году как китайская ярмарка сотрудничества, инвестиций и торговли «Восток-Запад». С 2016 года носит свое нынешнее название. Ежегодно «Шелковый путь» привлекает тысячи предпринимателей, экспертов и чиновников из Китая и зарубежья. В ходе прошлогодней выставки было представлено более 30 тыс. наименований товаров, мероприятие посетило более 800 тыс. человек.