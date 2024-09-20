В Китае представили экспозицию российского вина

8-я международная выставка «Шелковый путь» проходит в древнем Сиане 20—24 сентября . Эта площадка была основана еще в 1997 году как китайская ярмарка сотрудничества, инвестиций и торговли «Восток-Запад». С 2016 года носит свое нынешнее название. Ежегодно «Шелковый путь» привлекает тысячи предпринимателей, экспертов и чиновников из Китая и зарубежья. В ходе прошлогодней выставки было представлено более 30 тыс. наименований товаров, мероприятие посетило более 800 тыс. человек.